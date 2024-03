zondag 24 maart 2024 om 17:49

Lorena Wiebes wint Gent-Wevelgem na millimetersprint met Elisa Balsamo

Lorena Wiebes is de winnares van Gent-Wevelgem 2024 bij de vrouwen. Na een koers van ruim 170 kilometer draaide de voorjaarsklassieker uit op een massasprint van een uitgedund peloton en was zij de snelste, al moest er wel een finishfoto aan te pas komen om de winnares aan te wijzen. Elisa Balsamo (Lidl-Trek) kwam namelijk nog erg dichtbij met haar jump. Chiara Consonni eindigde als derde.

Deze editie van Gent-Wevelgem was de langste eendagskoers in de Women’s WorldTour ooit. De koers was zelfs elf kilometer langer dan het maximaal toegestane 160 kilometer. Na een vroege passage door De Moeren volgde na 100 kilometer koers het Heuvelland, met zeven beklimmingen: de Scherpenberg, de Baneberg, de Monteberg, de eerste keer Kemmelberg, terug de Scherpenberg, de Baneberg en tot slot de zwaarste variant van de Kemmelberg (Ossuaire) op 34 kilometer van de finish.

De kopgroep van de dag ontstond al na vijf kilometer koers en bestond uit zes rensters. Laura Molenaar (VolkerWessels), Lieke Nooijen (Visma | Lease a Bike) en Julie Van de Velde (AG Insurance-Soudal) zorgden voor inbreng uit de Lage Landen. Christina Schweinberger (Fenix-Deceuninck), Giorgia Vettorello (Roland) en Amandine Fouquenet (Arkéa-B&B Hotels) zaten ook mee. Zij reden meer dan zes minuten weg.

Net als bij de mannen was de dreiging van waaiers reden voor nervositeit in het peloton. SD Worx-Protime bepaalde het tempo en zorgde er zo mede voor dat al op 80 kilometer van de meet de vluchtgroep werd ingerekend. Een compact peloton begon zo aan de heuvelzone, waar Lotte Kopecky zich al meteen roerde op de Baneberg.

Elitegroep houdt geen stand na Kemmelberg

Het was de aanzet van een explosie op de eerste keer Kemmelberg. Daar kwam Kopecky boven met Lorena Wiebes, Puck Pieterse, Pfeiffer Georgi en Silvia Persico. Lidl-Trek-duo Elisa Balsamo en Elisa Longo Borghini kwamen er ook nog bij, waardoor zeven koplopers wegreden. De samenwerking stokte echter, waardoor een samensmelting volgde en alle ogen gericht werden op de laatste keer Kemmelberg.

Kopecky trok daar stevig door met Wiebes in haar wiel. De enige die de twee van SD Worx-Protime kon volgen, was de verrassende Georgi. Heel soepel draaide het niet rond, waardoor een groepje met Pieterse, Longo Borghini, Shirin van Anrooij, Karlijn Swinkels en Marlen Reusser kon aansluiten. Ondanks dat met Wiebes en Kopecky twee topsprinters mee waren, liet SD Worx-Protime alles en iedereen terugkomen.

Massasprint op komst

De laatste vlakke 25 kilometer naar Wevelgem werd zo aangevat door een uitgedund peloton, waar Lidl-Trek het initiatief nam in dienst van sprintster Elisa Balsamo. Diverse demarrages – vooral van Floortje Mackaij en Emma Norsgaard – werden vervolgens geneutraliseerd, waardoor een massasprint in de sterren geschreven stond.

Grace Brown legde zich daar niet bij neer. De Australische hardrijdster knalde op 2,5 kilometer van de finish weg en dwong Ellen van Dijk in de achtervolging. De Nederlandse had echter al veel aanvallen beantwoord en had niet direct een reactie, waardoor Brown een serieuze gooi deed naar de overwinning. De kopvrouw van FDJ-Suez ging solo onder de vod door, maar werd uiteindelijk toch gegrepen door de sprinterstreintjes.

De lead out van Kopecky voor Wiebes was indrukwekkend, waarna de Nederlandse haar sprint inzette. Balsamo kwam nog stevig opzetten vanuit het wiel van Wiebes, waarna het een dubbeltje op zijn kant was. De finishfoto moest bekeken worden om de winnares aan te wijzen en daaruit bleek dat Wiebes met nipt verschil had gewonnen. Chiara Consonni werd derde, Charlotte Kool vierde. Met Puck Pieterse en Thalita de Jong eindigden er nog twee Nederlandse dames in de top-10.