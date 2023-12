Zeger Schaeken • woensdag 27 december 2023 om 10:24

Jurgen Mettepenningen over lichtpunt van Denise Betsema en het fris houden van Eli Iserbyt

Interview Jurgen Mettepenningen was een tevreden man na de Wereldbeker in Gavere. Zijn eliterenners reden een goede wedstrijd, wat hoop geeft voor het vervolg van de kerstperiode. “Nu moeten we proberen Eli Iserbyt fris te houden, want ik wil met hem de klassementen winnen, maar ook goed zijn in de kampioenschappen”, vertelde de manager van Pauwels Sauzen-Bingoal aan WielerFlits.

Beginnen doen we bij de cross van de vrouwen. Leonie Bentveld werd zestiende, Denise Betsema negende. Voor die laatste is dat een hoopgevende prestatie na enkele moeilijke crossen. “Zeker omdat ze in de cross nog pech heeft gehad en daardoor nog terrein verloor. Ze heeft echt wel een heel sterke wedstrijd gereden. Maar het is ook het moment om sterk te zijn.”

“Ik verwacht nog altijd dat Denise het potentieel heeft om top-5 te rijden en soms zelf het podium te bestijgen. Ik hoop dat ze komende weken kan bevestigen wat ze nu heeft neergezet. Dat zal ook nodig zijn.” Bij Betsema zijn er wel verzachtende omstandigheden, zo geeft ook Mettepenningen aan. “Dat ongeval voor het seizoen heeft een heel grote impact gehad. Opeens stond ze helemaal stil, waardoor ze een grote achterstand heeft opgelopen.”

Lichtpuntje

De eerste helft van het seizoen was dan ook ‘echt niet makkelijk’ voor de inmiddels 30-jarige Nederlandse. “Ze heeft stap voor stap weer moeten opbouwen. De cross in Gavere is wel echt een lichtpunt, dat moeten we meenemen. Maar het wordt lastig om de achterstand die ze heeft nog om te draaien. In principe is het daar te laat voor nu, maar laten we hopen dat het nog kan.”

Bij de mannen eindigden Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout gebroederlijk als zesde en zevende. De twee deden nooit echt mee voor de plaatsjes in de top-5, maar reden wel een solide cross. “Zeker op dit soort parcours, wat echt niets voor ons is. In Gavere is het nooit echt modder, eerder klei. Dat plakt heel hard, waardoor het echt een bijzonder zware cross is. Wij moeten het hebben van andere soort wedstrijden.”

Eli fris houden, Michael richting kampioenschappen

“Maar we kunnen tevreden terugkijken op de wedstrijd. Eli heeft het goed gedaan, hij heeft zijn job perfect uitgevoerd. Hij moest gewoon consolideren met het oog op het wereldbekerklassement. Nu moeten we proberen Eli fris te houden. Ik zou graag met hem de klassementen winnen en ook in de kampioenschappen goed zijn. Dat is een lastige combinatie, maar we willen dat proberen. Voor de klassementen zien de Wereldbeker en Superprestige er al goed uit, voor de X2O zal Baal cruciaal zijn.”

“Met Michael gaat het goed, hij is hersteld van zijn lastige schouderblessure. Die schouder gaat niet 100% zijn dit seizoen, maar het is goed genoeg. Het is zeker geen excuus. Ik ben blij dat het nu weer goed gaat met hem. Er zal wel nog een procentje bij moeten richting de kampioenschappen”, aldus Mettepenningen.