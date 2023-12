Niels Bastiaens • zondag 24 december 2023 om 08:00

Nuchtere Eli Iserbyt: “Momenteel zijn de waardeverhoudingen na Mathieu heel mooi”

Video Hoe ervaart de grote man van de eerste seizoenshelft de troonoverdracht in de cross naar Mathieu van der Poel? Wel, Eli Iserbyt heeft er een bijzonder nuchtere kijk op. Het helpt natuurlijk dat Iserbyt zelf nog altijd op een heel hoog niveau rondrijdt, wat in Antwerpen resulteerde in een derde plaats, kort na Wout van Aert.

Even dachten we dat Iserbyt de spot wou drijven met de benaming Grote Drie, die de media steeds aan het trio Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock geeft. Bij een grafisch overzichtje dat op X viraal ging met de programma’s van de drie in de kerstperiode, liet Iserbyt – net als Spanjaard Felipe Orts – zijn eigen hoofd erbij fotoshoppen. Daarbij schreef hij onder meer hashtag #G5.

“Ik zag de tweet van Orts passeren en ik vond het wel grappig”, lacht Iserbyt daarover. “Ik heb een goede vriend die grafisch heel goed is en vroeg hem: zet mijn hoofd er ook eens bij. Het was grappig bedoeld, maar de mensen weten nu ook ineens waar ik start.”

Geen steekje richting de overvloedige media-aandacht naar de drie wegrenners-crossers, dus? “Niet echt. Ze zijn intrinsiek de beste renners. Het is ook een beetje marketing, om veel mensen naar de cross te krijgen. In Antwerpen is dat goed gelukt. Ik bedoelde het heel luchtig en dat mag ook wel eens vandaag de dag.”

Strijd voor plek twee ligt open

Het respect van Iserbyt voor winnaar Van der Poel is groot. “Het was even schrikken in Herentals. Hij trapte gewoon 500 watt meer op een stuk van 15 seconden. Ik kan alleen maar zeggen: chapeau. Ik stond er met mijn mond vol tanden. In Mol hetzelfde verhaal. Als je ziet dat Wout daar op meer dan een minuut eindigt, kan je maar één ding concluderen: Mathieu rijdt superrap. Niet alleen op die technische passages, maar vooral op de rechte stukken ontwikkelt hij een vermogen dat bijna ongezien is.”

In de Antwerpse Scheldecross leek er even een kansje te liggen, toen Van der Poel wel héél slecht uit de startblokken schoot. “Ik dacht: blijven rijden, blijven rijden (lacht). We wisten dat hij nog zou komen. Dan was het zaak om proberen aan te pikken, maar dat lukte niet. Half koers heb ik het verschil proberen maken voor de tweede plaats. Ik wilde me er heel graag eens vol tussensmijten, en dat is vandaag goed gelukt. Ik had een goede dag en heb een aanvallende cross gereden, nota bene op een zandparcours.”

We moeten stellen dat op dit moment alles achter Van der Poel gewoon open ligt, want net zo goed was Iserbyt zelfs Wout van Aert voorgebleven voor plaats twee. “Iedere renner heeft zijn geliefkoosd parcours, waarop hij die dag wat beter is dan de rest. Pidcock reed in Namen een heel goede cross, ik vandaag. Wout is nog komende, wat logisch is en ook mag. Hij moet niet super zijn in deze periode. Gezien de omstandigheden is dat een heel mooie verhouding, maar Mathieu rijdt op dit moment wel gewoon uitmuntend rond.”

Regelmatigheidsklassementen

Is Gavere (dinsdag) zo’n parcours waar Iserbyt iets meer kan dan de rest? “Ik hoop dat het dan iets droger zal zijn. Grip vinden wordt de grootste uitdaging, zodat ik met mijn 55 kilogram niet te diep in de grond zak. Het vertrouwen is er alleszins. De conditie is goed en ik heb in Spanje goed kunnen trainen. Ik denk dat ik klaar ben voor die lastige kerstperiode.”

Dat zal ook moeten, want voor Iserbyt staat er nog veel op het spel. Meer dan wie ook moet hij overal goed zijn, want zowel in de Wereldbeker als de Superprestige heeft hij een leidersplek te verdedigen. En hij sprak eerder ook de ambitie uit om de drie klassementen te winnen, waardoor ook de X2O Trofee nog belang heeft.

“Dat is een moeilijke zaak”, lacht Iserbyt wanneer we hem voorleggen waar zijn focus juist ligt. “Ik kijk vooral naar het gevoel van de dag. Je moet telkens weer in de wedstrijd proberen te geraken. De cross in Diegem ligt mij goed, Hulst ook, in Baal won ik vorig jaar. Het is niet dat ik op één cross focus, maar hopelijk gaat het nu elke keer zoals in Antwerpen. Ook het BK zou mooi zijn, maar first things first.”