Niels Bastiaens • donderdag 1 februari 2024 om 18:22 donderdag 1 februari 2024 om 18:22

Jurgen Mettepenningen: “Michael Vanthourenhout is meer dan een kampioenschapsrenner”

Interview De voorbije weken werd hier en daar nog gespeculeerd over een volledig Nederlands podium bij de elite mannen op het WK veldrijden in het Tsjechische Tábor. Maar mede dankzij de kopmannen van Pauwels Sauzen-Bingoal lijkt België daar misschien toch een stokje voor te kunnen steken. Ten minste, dat hoopt teammanager Jurgen Mettepenningen.

De poule voor de twee dichtste ereplaatsen achter de gedoodverfde winnaar Mathieu van der Poel is groot. “Naast Joris Nieuwenhuis, Lars van der Haar en Pim Ronhaar, zie ik drie Belgen met een mooie kans op het podium. Thibau Nys en mijn kopmannen Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout moeten jacht maken op die podiumplaats”, vindt Mettepenningen. “Hoger mikken zou flauwekul zijn.”

Vanthourenhout

Michael Vanthourenhout hadden we een tijdje geleden niet meer in dat rijtje geplaatst. Op zijn Europese titel na, was het bij momenten een lastig seizoen voor de West-Vlaming. Maar op het snelle parcours van Hamme zette hij Van der Poel sterk onder druk, waardoor hij door sommige kenners plots als de grootste kanshebber der Belgen wordt gezien.

“Wij stellen ook vast dat Michael week na week beter wordt”, zegt Mettepenningen. “Als hij er deze week in slaagt om gezond te blijven, dan zullen we in Tábor een heel straffe Michael zien. Eentje die op zijn topconditie zit.”

Een echte kampioenschapsrenner, dus? “Dat wordt veel te gemakkelijk gezegd, vind ik. Michael heeft heel het jaar al veel last gehad van pech en ziekte, dat mag je niet vergeten. Pas sinds het BK voelt hij zich terug gezond. Volgens mij had hij anders nog meer goede uitslagen gereden, buiten de kampioenschappen, want hij is iemand met veel kwaliteiten. Het is waar dat hij niet een heel seizoen op topniveau kan rijden, maar hij heeft wel zijn periodes waarin hij enorm rap rijdt. Die momenten leveren hem dan ook vaak successen op. Hopelijk doen we er in Tsjechië nog zo’n succes bij.”

Alles extra is bonus

Al kijkt Mettepenningen ook nog naar zijn andere kopman, Eli Iserbyt, die tot zijn ziekte naar het einde van de kerstperiode toe altijd de constante zelve was. Dat bekroonde hij met een Belgische titel in Meulebeke. “Naar zijn resultaten in Hamme en Hoogerheide kijken we niet. Eli had een heel zware trainingsweek achter de rug, dus was het ingecalculeerd dat het wat minder zou zijn. Ook hij zou in Tábor opnieuw op zijn beste vermogen moeten zitten.”

Maar de teammanager benadrukt dat zo’n WK-medaille zijn seizoen niet zou maken of kraken. “Ons seizoen is sowieso geslaagd”, benadrukt de Oost-Vlaming. “Alles wat er nu nog bij komt, is bonus. Of dat nu een WK-medaille is of nog enkele mooie crossen winnen na het kampioenschap. Niets moet nog.”