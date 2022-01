Junior David Haverdings boekt zestiende seizoenszege in Hamme

David Haverdings heeft de juniorenwedstrijd van de Flandriencross in Hamme achter zijn naam gezet. De 17-jarige Nederlandse renner, nummer één op de UCI-ranking haalde het in de Oost-Vlaamse veldrit voor Belgisch kampioen Yordi Corsus en Europees kampioen Aaron Dockx.

Het was voor Haverdings alweer zijn zestiende zege van het seizoen. Alleen in Bredene (negende), tijdens het EK op de Col du Vam en in Boom (allebei tweede) greep de talentvolle renner naast de overwinning. Bovendien bleef hij deze crosswinter ongeslagen in de Wereldbeker: zowel in Tábor, Namen, Dendermonde als Flamanville kwam hij als eerste over de finish.

Haverdings, volgende week de enige Nederlandse junior tijdens het WK veldrijden in Fayetteville, rijdt vanaf september voor Baloise Trek Lions. Ploegmanager Sven Nys haalde hem binnen bij zijn crossploeg. Ook komt de jonge Nederlandse renner op de weg en de mountainbike uit voor het jeugdteam van Nys, AA Drink Young Lions.