Jumbo-Visma zonder Van Aert in Amstel Gold Race, die wel weer mag trainen

Wout van Aert zit niet in de selectie van Jumbo-Visma voor de Amstel Gold Race. De Limburgse heuvelklassieker komt nog te vroeg voor de Belgische kopman, die vorige week positief testte op het coronavirus. De ploeg van Van Aert heeft ook goed nieuws over hun kopman: hij mag weer trainen.

De selectie van Jumbo-Visma kent voor de rest weinig verrassingen. Tom Dumoulin staat zoals verwacht aan de start. De Nederlander rijdt met de Amstel Gold Race zijn laatste wedstrijd voor de Giro d’Italia begin mei.

Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Mike Teunissen, Timo Roosen, Nathan Van Hooydonck en Jos van Emden zijn de overige namen op papier. Op Van Emden en Dumoulin na stond iedereen afgelopen zondag ook aan de start van de Ronde van Vlaanderen.

🇳🇱 #AGR22

This is our team for the Amstel Gold Race⬇️

Wout van Aert won’t compete yet this Sunday. The good news is: he got the green light to restart his training. pic.twitter.com/LTvUpwbd4h

