Jumbo-Visma zonder niet fitte Olav Kooij in Veenendaal-Veenendaal

Jumbo-Visma moet het zaterdag in de Veenendaal-Veendaal Classic doen zonder Olav Kooij. De talentvolle sprinter is nog niet hersteld van de blessure die hij opliep bij een valpartij in de Ronde van Hongarije. Nederlands kampioen Timo Roosen start wel namens het WorldTeam.

De 20-jarige Kooij won dit jaar al vier keer en was op de voorlopige deelnemerslijst een van de grote favorieten voor de winst in de Nederlandse eendagskoers, maar een blessure gooit roet in het eten. Aan zijn crash in Hongarije, ruim een week geleden, hield hij een snijwond in zijn kuit over. Kooij moest daardoor opgeven.

Mede door de absentie van Kooij heeft Jumbo-Visma enkele renners uit de opleidingsploeg opgeroepen voor de Veenendaal-Veenendaal Classic. Naast Roosen, Tim van Dijke en Michel Hessmann staan ook Owen Geleijn, Rick Pluimers, Loe van Belle en Per Strand Hagenes van het Development Team aan de start.