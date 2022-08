Jumbo-Visma ziet Teunissen vallen en Kooij ontwijken: “We zijn wat onfortuinlijk”

Een tweede sprintzege zat er op de vijfde dag van de Ronde van Polen niet in voor Olav Kooij en Jumbo-Visma. De Nederlandse sprinter was betrokken bij een valpartij in de laatste kilometer, die hij maar net kon ontwijken. Ploeggenoot Mike Teunissen lag wel bij de val. “Hij heeft de finish gehaald en heeft enkel wat schaafwonden”, aldus ploegleider Arthur van Dongen.

“Het is bijzonder jammer dat Olav vandaag niet aan sprinten toekwam. Mike raakte ook betrokken bij de valpartij. Naar omstandigheden gaat het goed met hem”, zegt Van Dongen, die Jumbo-Visma in aanloop naar de laatste kilometer wel goed werk zag verrichten. “De voorbereiding van de sprint zag er van onze kant goed uit, maar helaas zijn we wat onfortuinlijk.”

Na afloop van de etappe liet Teunissen via Twitter weten dat de wegen ‘gladder waren dan een ijsbaan’ en dat hij daarom ten val kwam in een bocht. Omdat meer renners onderuit gingen, werd een groot deel van het peloton opgehouden. Kooij kon volgens de ploeg een valpartij ’ternauwernood ontwijken’.

Phil Bauhaus was minder onfortuinlijk. Hij zat voor de crash en won de sprint van een klein groepje. De Ronde van Polen duurt nog twee dagen. “Morgen staat er een tijdrit op het programma. Voor ons als ploeg is het dan zaak om iedereen heel aan de finish te krijgen. Vrijdag in de afsluitende etappe willen we met Olav meesprinten voor de zege”, kijkt de ploegleider van Jumbo-Visma vooruit.

Because these roads are more slippery than an ice rink*🤷🏼‍♂️ — Mike Teunissen (@MikeTeunissen) August 3, 2022