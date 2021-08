Jumbo-Visma ziet kopmannen tijd verliezen in Noorwegen: “Dat is flink balen”

Jumbo-Visma had in de openingsetappe van de Ronde van Noorwegen lange tijd de controle over de wedstrijd, maar de Nederlandse formatie zag vervolgens met lede ogen hoe kopmannen Tobias Foss en Jonas Vingegaard al vroeg moesten passen op de slotklim.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

Ploegleider Arthur van Dongen bekende na afloop dat zijn ploeg op meer had gehoopt. “We hadden vooraf het plan dat we de koers van begin tot eind wilden controleren. Chris (Harper, red.) en Owen (Geleijn, red.) hebben een flinke duit in het zakje gedaan onderweg. Ik denk dat we geslaagd zijn in die opdracht. Het is vervolgens flink balen dat Jonas en Tobias onderaan de slotklim de overige favorieten moesten laten gaan.”

“We begonnen deze wedstrijd met meerdere ijzers in het vuur. Helaas mist Tobias na zijn eerste goede deel van het seizoen wat koersritme. Hij zal de komende dagen verbeteren. Jonas heeft na de Clásica San Sebastián wat fysiek malheur ondervonden, waardoor hij gehinderd is in zijn voorbereiding op deze koers. Ondanks deze tegenslagen is er nog genoeg om voor te vechten in de komende dagen.”

Uiteindelijk moesten Mike Teunissen en George Bennett de kastanjes uit het vuur halen namens Jumbo-Visma. De Nederlander kwam als zevende over de streep, Bennett werd elfde. Van Dongen: “We zullen elke dag ons best doen om mee te strijden voor de dagzege. Daarnaast zal het klassement beslist worden op details. Met Mike en George op slechts een paar seconden van de huidige leider maken we nog een goede kans.”