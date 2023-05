Jumbo-Visma wil overtal uitspelen in bergetappes: “INEOS moet de koers gaan controleren”

Jumbo-Visma en Primož Roglič staan voor een spannende apotheose van de Giro d’Italia. Er staan nog vier etappes op het programma, waaronder twee zware bergetappes en een loodzware klimtijdrit. Roglič bezet de derde plaats op een kleine halve minuut van leider Geraint Thomas. “Primož is goed beschermd en uit de wind gehouden. Dat was het hoofddoel”, zei ploegleider Marc Reef na de sprintrit van woensdag.

“Eindelijk een rustige dag voor de renners. Dat is in een grote ronde nooit een overbodige luxe. We zijn de etappe goed doorgekomen”, aldus Reef, die nog kort terugblikt op de bergrit naar de Monte Bondone van dinsdag waarin Roglič een tik kreeg van Thomas en João Almeida. “De dag van gisteren heeft er bij het hele peloton wel ingehakt.”

Voor Jumbo-Visma gaan de aankomende etappes van groot belang zijn. “We kijken al vooruit naar de komende zware dagen”, vertelt Reef op de ploegsite. “We zijn als een van de weinige teams nog helemaal compleet. Dat gaat zeker in ons voordeel werken. INEOS Grenadiers moet de koers gaan controleren. Zij zijn nog maar met vijf renners. Misschien dat we dat overwicht in een rit als die van morgen kunnen uitbuiten.”

Rohan Dennis hoopt van waarde te kunnen zijn voor Roglič. “Hij heeft nog steeds alle kans om deze wedstrijd te winnen. Hopelijk heeft hij de benen in de komende ritten. De concurrenten zijn sterk. We kunnen het wellicht slim spelen en hen op die manier verschalken”, stelt de Australische helper van de Nederlandse ploeg.

