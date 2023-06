Jumbo-Visma wil in Dauphiné ‘automatismen inslijpen’ voor de Tour

Jumbo-Visma begint vandaag met zes van de acht renners die we ook in de Tour de France gaan zien aan het Criterium du Dauphiné. Volgens Merijn Zeeman heeft dat een reden, namelijk het inslijpen van automatismen voor de Tour de France. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Dat begint al met de vlakke etappes, waarin we Jonas veilig van voren willen houden”, aldus Zeeman bij de NOS. “Er zit een lange tijdrit in, dat is een goed meetmoment voor ons. En de laatste dagen zijn superzwaar. Die dagen zijn bedoeld om een goede prikkel te geven.”

“Dat doe je door voor de overwinning te koersen en dat gaan we dan ook doen. Ik denk zeker dat Jonas een van de kandidaten is om mee te doen voor de eindzege.”

Kruijswijk

Goede woorden heeft Zeeman in het bijzonder nog over voor Steven Kruijswijk. Vorig jaar kon de Nederlander de Tour door een valpartij niet uitrijden en zijn revalidatie duurde daarna lang. “Maar hij heeft een hele goede stage gedaan. Hij ligt volledig op schema om net zo goed te zijn als hij vorig jaar was. Daar heb ik alle vertrouwen in.”

De selectie van Jumbo-Visma voor de Dauphiné bestaat overigens uit Attila Valter, Nathan Van Hooydonck, Tiesj Benoot, Steven Kruijswijk, Christophe Laporte, Dylan van Baarle en Jonas Vingegaard.