Jumbo-Visma waakzaam: “Morgen gaat een heel nerveuze dag worden”

Jumbo-Visma kijkt met extra interesse uit naar de vijfde etappe in de Vuelta a España. De Nederlandse ploeg overleefde, ondanks een lekke band van kopman Primož Roglič onderweg, de vierde rit naar Molina de Aragón. “We zijn de dag goed doorgekomen”, vat ploegleider Grischa Niermann samen.

“Dit zijn linke etappes waarin er altijd wel gevaar op de loer ligt. We hebben Primož goed van voren gehouden en de etappe liep voor ons volgens plan”, zegt de ploegleider, die al uitkijkt naar de vlakke rit van woensdag. “Morgen gaat een heel nerveuze dag worden. We blijven waakzaam voor de wind, zeker in de finale. We moeten vooral scherp en gefocust zijn.”

In het algemeen klassement is Roglič nog altijd derde op 30 seconden van klassementsleider Rein Taaramäe. In Molina de Aragón kwam de Sloveense kopman als 36ste over de streep gebold.