Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 5 van Tarancón naar Albacete

In etappe vijf lijken de sprinters weer aan zet om te bepalen wie er met de dagoverwinning aan de haal gaat. In een – voor Spaanse begrippen – vlakke etappe zet het peloton koers richting de oostkust. Een vlakke rit staat hier echter niet synoniem voor een makkelijke rit, want op de open wegen van de Spaanse hoogvlakte ligt waaiervorming altijd op de loer. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Etappe vijf start in Tarancón en brengt het peloton in zuidoostelijke richting. Vlakker dan dit worden de ritten niet in deze editie van de Vuelta, want er staan slechts 600 hoogtemeters op het programma. Het peloton trekt verder over het zuidelijke deel van de Meseta (de Spaanse hoogvlakte) richting de oostkust. Na 184,4 kilometer ligt de streep getrokken in Albacete.

De historie van startplaats Tarancón gaat terug tot het einde van de 12e eeuw. De lange geschiedenis is in de stad goed zichtbaar, want in het stadscentrum zijn nog verschillende oude pleinen, gebouwen en straten te vinden. Hedendaags draait de lokale economie vooral om vee. Zo worden op dit deel van de Spaanse hoogvlakte, bekend als La Mancha, veel schapen van het Manchega ras gehouden. De melk van dit schapenras wordt gebruikt om de populaire Manchego kaas te maken.

De etappe doorkruist een groot deel van Castillië-La Mancha, een van de zeventien Spaanse autonome regio’s. Finishplaats Albacete is de grootste stad van deze regio. Onder anderen Jean-Paul van Poppel, Laurent Jalabert, Sean Kelly en Alessandro Petacchi wisten er al eens te winnen, want maar liefst 21 keer eerder eindigde er een Vuelta-etappe in Albacete.

Alvorens Albacete bereikt wordt, heeft het peloton echter nog een flinke dag in het zadel voor de boeg. Op papier is het geen lastige rit: obstakels in de vorm van bergen of heuvels komt het peloton niet tegen op de route. Toch zullen de coureurs alert moeten koersen, want op dit deel van de hoogvlakte kan het fors waaien. Daarnaast kan de wind hier soms onvoorspelbaar snel opsteken, waardoor de kans op waaiervorming hier altijd aanwezig is.

Met nog 31,6 kilometer voor de boeg draait het peloton Barrax uit, een brede open weg op. Vanaf hier zal de nervositeit, zeker als het waait, meer en meer gaan spelen in het peloton. De weg stoomt hier bijna dertig kilometer aaneen recht op Albacete af. Als het weer meewerkt genoeg tijd en ruimte voor waaiervorming dus.

Met nog drie kilometer op de teller rijdt het peloton de finishplaats in. Hier volgt nog een handvol bochten, waarvan de laatste op iets minder dan een kilometer van de streep ligt. De laatste 900 meter lopen in rechte lijn naar de finish toe, alwaar een spurt vermoedelijk zal bepalen wie er vandoor gaat met de etappezege.

Start: 13.13 uur

Finish: tussen 17.18 en 17.42 uur

Afstand: 184,4 kilometer

Favorieten

Het komt niet vaak voor in de Vuelta a España: twee opeenvolgende etappes voor de sprinters. Met een venijnige finish kregen de machtsspurters dinsdag een uitgelezen kans om de rit te winnen, maar woensdag zijn de laatste kilometers biljartvlak en dat speelt de pure sprinters weer in de kaart. En toch komen we weer uit bij dezelfde namen.

Fabio Jakobsen kwam zondag in Burgos net te kort voor de etappezege, nadat hij in de laatste honderden meters een fractie van een seconde moest inhouden. Het bleek het verschil tussen winst en verlies, want het was uiteindelijk Jasper Philipsen die als eerste zijn wiel over de streep wist te drukken. Dinsdag was het echter wel raak voor de renner van Deceuninck-Quick-Step, en dat na een indrukwekkende sprint op de macht. Met de vorm van de Nederlander zit het kortom wel snor en hij kan bovendien rekenen op een sterke sprinttrein.

Het is een dubbeltje op zijn kant met Philipsen, maar zeker na dinsdag beschouwen we Jakobsen als de topfavoriet voor de rit naar Albacete. Philipsen is duidelijk in goede doen, maar normaal is Jakobsen intrinsiek een tikkeltje sneller, zeker op een vlakke aankomst. Dat wil echter niet zeggen dat Jasper Philipsen kansloos is in de strijd om de ritzege. Verre van zelfs. De Belg van Alpecin-Fenix is op papier een van de snelste sprinters in dit peloton en laat zich zelden wegdrummen in het sprintgeweld. Philipsen scoort podiumplaatsen bij de vleet.

Is het midweeks opnieuw raak in de Vuelta, drie dagen na zijn zege in Burgos? In Molina de Aragón kwam hij er niet aan te pas, maar woensdag volgt een nieuwe kans.

Met Jakobsen en Philipsen hebben we de twee snelste sprinters in deze Vuelta gehad, maar er zijn nog meer kapers op de kust. Denk aan Michael Matthews, die in Burgos als derde over de streep kwam achter de Belg en de Nederlander. De Australiër moet het meer hebben van een lastige aankomst, zoals in de etappe van dinsdag, maar liet in de eerste sprintconfrontatie zien dat hij ook op pure snelheid ver kan komen. In de voorbereiding heeft hij met Luka Mezgec een ervaren loods die zelf eventueel ook voor de zege kan sprinten.

UAE Emirates hoopt met Matteo Trentin en Juan Sebastán Molano te scoren in de etappes voor sprinters. De Italiaan verzorgde in de tweede etappe de lead-out voor zijn Colombiaanse ploeggenoot. Die laatste opende ook de sprint, maar werd uiteindelijk nog geremonteerd door Philipsen, Jakobsen en Matthews en moest genoegen nemen met een vierde plaats. Toch biedt dit wel perspectief voor Molano, al heeft de pijlsnelle Zuid-Amerikaan liever een oplopende aankomst. In Molina de Aragón draaide zijn sprint wel in de soep.

Op papier moet Arnaud Démare in staat zijn om Jakobsen en Philipsen het vuur aan de schenen te leggen. De sprinttroef van Groupama-FDJ zag zijn sprint in Burgos de mist ingaan na een verre van vlekkeloze lead-out van zijn ploegmaats, maar in Molina de Aragón was hij wel op de afspraak. Démare ging als eerste aan op de oplopende aankomststrook, maar werd nog vlot voorbijgestoken door een sterke Jakobsen. Woensdag dan maar? Een goede Démare moet zeker in staat zijn om een etappe in de Vuelta te winnen.

De Spanjaarden moeten het deze ronde vooral hebben van ronderenners als Mikel Landa en Enric Mas. Jon Aberasturi en Alex Aranburu zijn zeker in staat om woensdag naar een ereplaats te sprinten, maar dagwinst lijkt toch wel te hoog gegrepen. De hoogtijdagen van Óscar Freire liggen alweer een tijdje achter ons. In een sprint bergop moeten we renners als Aberasturi en Aranburu zeker in de gaten houden, maar tegelijkertijd beschikken ze niet over de pure snelheid om een vlakke sprint te winnen.

En toch noteren we de namen van Aberasturi en Aranburu met stip, aangezien ze in de eerste sprintersetappe keurig als vijfde (Aranburu) en zesde (Aberasturi) over de streep kwamen. Bovendien heeft Aranburu zijn zinnen gezet op de groene puntentrui en dan ben je wel verplicht om mee te doen, zeker na zijn mislukte sprint in Molina de Aragón.

Ook Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) en Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) hoopten zondag in Burgos een gooi te doen naar ritwinst, maar door een valpartij kwam er een einde aan alle illusies. De 23-jarige Meeus kwam op goed vier kilometer van de streep hard ten val en zag zo een sprintkans in rook opgaan. De ervaren Cimolai, die volgend jaar zal uitkomen voor Cofidis, werd dan weer opgehouden door die valpartij en het bleek vervolgens onmogelijk om nog op tijd aan te sluiten.

Beide mannen zullen met andere woorden met revanchegevoelens aan de start staan en kunnen wellicht verrassen. Meeus wist zich dinsdag alweer te mengen in de sprint en werd zevende. Cimolai was er in de voorbije Giro d’Italia al een paar keer dicht bij in de sprints, terwijl de Belg dit jaar al succesvol was in de Ronde van Hongarije. Ook een ploegmaat van Meeus, Martin Laas, is een gevaarlijke klant. De snelle Est kreeg in Burgos bij afwezigheid van Meeus de ruimte om te sprinten en werd zevende.

Verder staan er nog meerdere rappe mannen aan het vertrek, die op een goede dag kunnen stunten. Riccardo Minali van Intermarché-Wanty-Gobert was al achtste in Burgos en tiende in Molina de Aragón en houdt van vlakke aankomsten. Piet Allegaert (Cofidis) ziet dan weer liever een oplopende finishstraat, maar werd in de eerste vlakke sprintrit wel keurig tiende. Florian Vermeersch finishte zondag tussen Minali en Allegaert in en kan misschien nog wel hoger mikken. En wat mogen we verwachten van Clément Venturini, de sprinter van AG2R Citroën?

Het is ook uitkijken naar Alberto Dainese, de rappe Italiaan van Team DSM die in Molina de Aragón naar een vierde plek wist te sprinten. Euskaltel-Euskadi heeft met Jesús Antonio Soto (elfde in Burgos) en oude bekende Juan José Lobato twee renners die zich kunnen smijten in een sprint. We noteren tot slot ook de namen van Reinardt Janse van Rensburg (Qhubeka NextHash), Itamar Einhorn (Israel Start-Up Nation) en Magnus Cort van EF Education-Nippo. Die laatste werd derde in Molina de Aragón.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Fabio Jakobsen

*** Jasper Philipsen, Arnaud Démare

** Michael Matthews, Juan Sebastián Molano, Jon Aberasturi

* Davide Cimolai, Alberto Dainese, Jordi Meeus, Magnus Cort

Vuelta 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

In startplaats Tarancón is het woensdagmiddag prima toeven, al kruipt de gemiddelde temperatuur dan al richting de dertig graden. Het blijft verder de hele dag droog, al is er af en toe wellicht een wolkje te bespeuren. In Tarancón komt een zwakke wind uit zuid-zuidwestelijke richting, terwijl in Albacete een zuiderwind met windkracht 2 waait. Dat biedt kansen op waaiers in de laatste dertig kilometer (na Barrax), al is de vraag of de wind hard genoeg waait.

De vierde etappe is vanaf 14.35 uur live te volgen via de Eurosport Player en vanaf 14.50 uur op Eurosport 1. Ook Sporza brengt de laatste grote ronde van het seizoen weer in de huiskamers. De live-uitzending op televisie begint om 15.50 uur op Eén. Daarnaast is de etappe natuurlijk op deze site en onze app te volgen via ons eigen liveblog.