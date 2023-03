Jumbo-Visma: “Vingegaard was vorig jaar volstrekt kansloos in Tirreno-Adriatico, maar wie won in juli?”

Jonas Vingegaard moet in Parijs-Nice zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar. Vingegaard volgt op ruime achterstand in het algemeen klassement en lijkt uitgeteld voor de eindzege. Bij Jumbo-Visma maken ze zich echter geen zorgen. “Vorig jaar gebeurde dat ook in Tirreno-Adriatico.”

Aan Het Laatste Nieuws vertelde ploegleider Grischa Niermann dat Vingegaard wel ontgoocheld was na de vierde etappe, toen hij gelost werd door Pogacar. “Natuurlijk. Hij startte met hoge ambities, maar kwam zichzelf daar een beetje tegen. Op anderhalve kilometer van de finish was het op. Hij ging over zijn limiet en betaalde dat cash. Er was er eentje beter, niks mis mee. Ook dát is wielrennen.”

“Ik heb de voorbije nachten prima geslapen, hoor. We mogen absoluut tevreden zijn over de conditie van Jonas”, relativeert Niermann. “Hij heeft een solide basis, dat bewees hij al in O Gran Camiño. Het hoofddoel blijft de Tour de France. Dat neemt wel niet weg dat hij ook in andere wedstrijden goed wil presteren. Dat is de reden waarom hij het hoofd niet laat hangen hier.”

Niermann: “Maar wie won uiteindelijk in juli?”

De etappes van zaterdag en zondag kunnen het algemeen klassement in Parijs-Nice nog flink door elkaar schudden, dat ziet ook Niermann. “Maar wordt hij geklopt door Pogacar? So be it. Dat gebeurde vorig jaar ook in Tirreno-Adriatico. Volstrekt kansloos was hij daar tegen Tadej. . Maar wie won uiteindelijk in juli?”. Niermann doelt daarmee natuurlijk op de eindzege van Vingegaard in de Tour de France van vorig jaar.

