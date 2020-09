Jumbo-Visma verwacht Colombiaanse combine: “We zijn voorbereid op aanvallen” vrijdag 11 september 2020 om 10:46

Zeven beklimmingen die meetellen voor het bergklassement, meer dan 4.000 hoogtemeters en een aankomst op de steile Puy Mary. De dertiende etappe van de Tour de France belooft een loodzware onderneming te worden. Jumbo-Visma, de ploeg van leider Primož Roglič, houdt rekening met een Colombiaanse alliantie.

Het is ploegleider Arthur van Dongen die met Het Laatste Nieuws vooruitblikt op de etappe van vandaag. Zijn werkgever Jumbo-Visma is momenteel de sterkste ploeg in de Ronde van Frankrijk, maar Van Dongen wil zich nog niet rijk rekenen met betrekking tot het klassement. “De Colombianen gaan aanvallen”, klinkt het stellig.

“Deze etappe is geen tussendoortje, wij verwachten actie”

Met titelverdediger Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán en Miguel Ángel López staan er maar liefst vier Colombianen in de top-10 van het algemeen klassement. “Er gaat vandaag het nodige gebeuren. Deze etappe is geen tussendoortje. Wij verwachten actie. De weg loopt omhoog en als ze zich een beetje goed voelen, gaan de Colombianen aanvallen.”

“Dat gaat zeker gebeuren. Er rijden er een aantal rond die liever strijdend ten onder willen gaan dan afwachtend toe te kijken. En als het niet van de Colombianen komt, dan is er ook nog Tadej Pogačar. Van hem verwachten we ook nog aanvallen. Ja, hij is nog jong, maar hij heeft in de Vuelta bewezen dat leeftijd geen rol speelt. We gaan ervan uit dat hij dit kan blijven doen.”

Over Roglič: “Hij kan beter nog wat energie sparen”

De aanval is de beste verdediging, het is een zeer bekende uitspraak en misschien ook wel van toepassing op geletruidrager Roglič en zijn ploeg Jumbo-Visma. Toch is het nog te vroeg om alle kaarten op tafel te gooien, zo vertelt Van Dongen. “Er komt nog een hele zware derde week aan in de Alpen. Roglič moet nu niet per se tijd pakken op zijn concurrenten.”

“Hij staat er goed voor en kan beter nog wat energie sparen. De ploeg is heel goed, we zien nog geen vermoeidheid. Er zijn nog geen ‘haarscheurtjes’ en we zitten er nog niet doorheen. Absoluut niet. We beschikken over acht renners in goede vorm en de slotklim naar Puy Mary moet Roglič liggen. Die is kort met hele steile stukken. Primož is niet alleen een klimmer, maar ook een puncheur.”