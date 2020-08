Jumbo-Visma versterkt zich met Nathan Van Hooydonck donderdag 20 augustus 2020 om 08:12

Nathan Van Hooydonck is de nieuwste versterking van Jumbo-Visma. De 24-jarige klassiekerrenner uit België komt over van CCC, waar hij nog over een doorlopend contract beschikte. Vanwege de onzekere toekomst van CCC, mag Van Hooydonck vertrekken.

Van Hooydonck had volgens Het Nieuwsblad ook een aanbieding op zak van Israel Start-Up Nation, maar hij kiest voor een rol in de klassiekerploeg van Jumbo-Visma. Daar kan hij gezien worden als vervanger van Noors kampioen Amund Grøndahl Jansen, die vertrekt na dit seizoen.

Sinds 2017 is Van Hooydonck profwielrenner. De Kempenaar werd in mei van dat seizoen bij de selectie van BMC gehaald. Sindsdien is hij bij de ploeg van manager Jim Ochowicz gebleven, waar hij onder meer Greg Van Avermaet flankeerde. Die rol gaat hij vanaf 2021 op zich nemen aan de zijde van Wout van Aert en Mike Teunissen.

Na Gijs Leemreize (opleidingsploeg), David Dekker (SEG Racing Academy) en Edoardo Affini (Mitchelton-Scott) is Van Hooydonck de vierde aanwinst van Jumbo-Visma. Ook de transfer van Team Sunweb-klimmer Sam Oomen is al rond, maar nog niet bevestigd door de WorldTour-ploeg.