donderdag 23 november 2023 om 12:11

Jumbo-Visma verkent nu al Vlaamse klassiekers: “Geheugen spelenderwijs beetje opfrissen”

Het duurt nog wel even tot de voorjaarsklassiekers, maar de voorjaarskern van Jumbo-Visma is er al vroeg bij voor 2024. Wout van Aert en zijn kompanen voor het klassieke seizoen hebben namelijk dinsdag en woensdag meerdere parcoursen verkend. Waarom zo vroeg? Ploegleider Maarten Wynants geeft in Het Nieuwsblad tekst en uitleg.

Woensdag was het tijd voor een verkenning van de Ronde van Vlaanderen voor komend jaar. Naast Van Aert, die terug is van een reis naar Colombia en zich momenteel ook voorbereidt op een korte crosswinter, reden Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Tim en Mick Van Dijke, Edoardo Affini, Tosh Van der Sande, Jan Tratnik, neoprof Loe van Belle en nieuwkomer Matteo Jorgensen (nog in Movistar-outfit) mee met de verkenning van ‘Vlaanderens Mooiste’.

“Dit is al het derde jaar dat we dit doen”, begint oud-renner Maarten Wynants zijn relaas. “In november hebben we altijd zo’n twee dagen. Vrijdag is het onze teamdag in de Service Course. Daar kijken we met personeel en renners terug op het voorbije jaar, verwelkomen we de nieuwkomers en nemen we in stijl afscheid van de vertrekkers. Omdat toch iedereen daarvoor naar hier komt, maken we van de gelegenheid gebruik om spelenderwijs het geheugen al een beetje op te frissen.”

De meeste renners van de klassieke voorjaarskern van Jumbo-Visma waren aanwezig. Alleen Dylan van Baarle (reed afgelopen weekend nog een mountainbikekoers met zijn partner Pauline Ferrand-Prévot op Curaçao) en Per Strand Hagenes (ziek) waren er niet bij. “Ach, dit is een leuk moment met het team”, aldus Wynants. “Als we straks in december met de hele ploeg op trainingskamp vertrekken, zijn we met zestig personen in totaal of zo en gaat het er heel wat drukker aan toe.”

“Gaat dit straks het verschil maken? Het zal ook nooit een nadeel zijn”

“Dit is voor ons vooral een kans om in een gelaten sfeer en met nul komma nul druk eens over het parcours van de Ronde te rijden. De Koppenberg in slechte omstandigheden eens op te klauteren, want de wegen lagen er eerder vuil en vettig bij. Nu kunnen we zien wat dat doet met het materiaal. Gaat dit straks het verschil maken? Wellicht niet, maar het zal ook nooit een nadeel zijn. Iedereen is uiterst ontspannen en we hadden dan ook nog eens het geluk om op de twee enige droge dagen van november te botsen.”