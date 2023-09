vrijdag 29 september 2023 om 09:41

Jumbo-Visma stuurt kopman Roglic met stevige ondersteuning naar Giro dell’Emilia

Primož Roglič is de absolute kopman van Jumbo-Visma in de Giro dell’Emilia dit weekend, ondanks het nieuws dat hij na dit seizoen mag vertrekken bij de Nederlandse ploeg. De Sloveen krijgt in de Italiaanse heuvelklassieker onder meer steun van Tiesj Benoot, Attila Valter en Jan Tratnik.

Roglič reed met Valter en Tratnik ook de ongekend succesvolle Vuelta a España, waarin de Giro-winnaar uiteindelijk als derde eindigde na drie weken, achter ploegmaats Sepp Kuss en nummer twee Jonas Vingegaard. Benoot reed dan weer een najaarsprogramma met louter eendagswedstrijden en onlangs nog de Ronde van Luxemburg.

In 2019 en 2021 wist Roglič de Giro dell’Emilia te winnen. Mocht hij een derde keer winnen, dan is hij nog geen recordhouder van de Italiaanse heuvelkoers. Dat record is in handen van Costante Girardengo met vijf zeges.

Koen Bouwman, Gijs Leemreize en Sam Oomen maken de selectie compleet in de Giro dell’Emilia. Van die drie zijn twee renners bezig aan hun laatste weken bij Jumbo-Visma; Leemreize vertrekt naar Team dsm-firmenich en Oomen doet zijn boodschappen vanaf 2024 bij Lidl-Trek.

Mogelijk is ook Roglič bezig aan zijn afscheidstournee bij Jumbo-Visma. Gisteren werd bekend dat Jumbo-Visma ervoor open staat om de Sloveen te laten vertrekken als de juiste afkoopsom op tafel gelegd wordt. Dit nieuws volgde op het nieuws dat Jumbo-Visma serieus praat over een fusie met Soudal Quick-Step. Meerdere teams zijn voor Roglič in de markt, zoals INEOS Grenadiers, Lidl-Trek, Bahrain Victorious, Jayco-AlUla en Movistar.