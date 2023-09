donderdag 7 september 2023 om 17:08

Wout van Aert is ‘heel trots’ op zege uit het boekje: “Begon als een grapje”

Wout van Aert heeft ook zijn zege beet in de Tour of Britain. De Belg van Jumbo zag ploegmaat Olav Kooij in de laatste bocht zijn benen stil houden, waarna Van Aert er met de zege vandoor kon gaan. “Dit is een overwinning waar ik heel erg trots op ben”, zegt hij na de finish.

Van Aert benoemt na afloop dat zijn zege een vooropgezet plan. “Het begon als een grap toen we in het routeboek keken, maar daarna begon iedereen er serieus over na te denken. Het bleek niet zo’n slecht plan te zijn, want als er wel iemand zou reageren, dan zou het peloton in een lint worden getrokken en dan zou Olav nog steeds kans op de ritzege maken.”

“Koers kan soms saai zijn, daarom is het ook wel eens leuk om de boel wat spannender te maken. Ik kon het niet geloven toen ik achterom keek en ik zag dat ik een groot gat had. Dit is een heel speciale overwinning voor me. Het is altijd tricky om zo’n plan te maken, maar het is perfect uitgevoerd.”

Algemeen klassement

In het algemeen klassement is Van Aert nu ook leider. In Felixstowe kwam hij namelijk met drie seconden voorsprong op het peloton over de meet. “Dit is een groot gat met het oog op het algemeen klassement. Hier zijn geen bonificatieseconden te verdienen, dus ik moet de komende dagen gelost worden om de leiderstrui te verliezen. Dit is een heel goede situatie.”