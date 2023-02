Jumbo-Visma raakt op een dag Boven en Hessmann kwijt in Valencia

Jumbo-Visma heeft twee tegenslagen te verwerken gekregen in de Ronde van Valencia. Het Nederlandse team zag jongelingen Lars Boven en Michel Hessmann namelijk opgeven.

De 21-jarige Boven, die nog onder contract staat bij het opleidingsteam van Jumbo-Visma maar in Valencia mee is met de hoofdmacht, stapte niet meer op in de derde etappe. De ploeg laat weten dat hij wegens ziekte de ronde niet kon vervolgen.

De eveneens 21-jarige Hessmann heeft knieklachten en daarom is besloten dat ook hij uit de ronde stapte. Voor de Duitser een streep door de rekening in zijn eerste koers van het seizoen. Hessmann staat wel op de rol voor de Giro d’Italia later dit jaar.

Door de opgaves van Boven en Hessmann blijft Jumbo-Visma met vijf man over in Valencia: Koen Bouwman, Tom Gloag, Olav Kooij, Sam Oomen en Tosh Van der Sande.