Jumbo-Visma presenteert selecties voor Omloop en Kuurne

Jumbo-Visma schuift Wout van Aert naar voren als kopman in de Omloop Het Nieuwsblad en start in Kuurne-Brussel-Kuurne met meerdere kopmannen. Onder meer Christophe Laporte, David Dekker en Mike Teunissen rijden zondag de klassieker die vaak in een sprint eindigt.

Dat het voorjaar belangrijk is voor Jumbo-Visma, is wel duidelijk. De ploeg roerde zich op de transfermarkt en met Tiesj Benoot en Tosh Van der Sande starten twee nieuwkomers in de Omloop Het Nieuwsblad. Ook Nathan Van Hooydonck, Pascal Eenkhoorn, Mike Teunissen en Edoardo Affini ondersteunen Van Aert zaterdag.

Zondag tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne is Van Aert niet van de partij, net als Eenkhoorn. Hun plaatsen worden ingenomen door de rappe Fransman Christophe Laporte, die in Kuurne debuteert, en sprinter David Dekker. Jumbo-Visma kan daarmee op verschillende scenario’s mikken.

‘Het moet niet meteen bingo zijn’

Tosh Van der Sande weet wat hem te doen staat. “Ik moet de kopmannen op belangrijke punten vooraan afzetten. Daarvoor zal ik vooral in de vroege finale al attent moeten zijn en er voor zorgen dat er geen onverwachte dingen gebeuren. Iets wat dit weekend al direct belangrijk zal zijn want de Omloop en Kuurne zijn traditioneel altijd nerveuze koersen”, kijkt hij vooruit. Zelf spraken we uitgebreid met Wout van Aert over zijn voorjaar en ook specifiek over dit Vlaamse openingsweekend. “Natuurlijk willen we een resultaat halen. We starten met ambitie, maar absoluut niet met het mes op de keel dat het meteen bingo moet zijn”, vertelde de Belgische kampioen ons.

JUMBO-VISMA voor Omloop Het Nieuwsblad - 2022

JUMBO-VISMA voor Kuurne-Brussel-Kuurne - 2022