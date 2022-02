Wout van Aert: “We starten in Omloop mét ambitie, maar niet met het mes op de keel”

Pas in Milaan-San Remo wil Wout van Aert op zijn best zijn. Om die mogelijke topvorm dan door te trekken tot en met Parijs-Roubaix. Maar dat betekent niet dat hij zaterdag zonder ambitie van start gaat in Omloop Het Nieuwsblad. “Veel hangt af van het verloop. Als gekoerst wordt zoals vorig jaar en er gaat een grote groep naar de finish, hebben we kansen.”

“Mijn doelen liggen later”, zegt Wout van Aert in een uitgebreid interview met WielerFlits. “Ik heb gekozen voor een bredere basis, in de hoop dat er na de eerste koersen (Omloop en Parijs-Nice, red) nog wat explosiviteit bij komt, zodat ik tegen Milaan-San Remo op mijn best zal zijn.”

Maar dat wil niet zeggen dat de Belgische kampioen er tussen Gent en Ninove voor spek en bonen wil tussen fietsen. “Jongens die al twee kleinere rittenkoersen in de benen hebben, zullen in het openingsweekend volgens mij nog iets in het voordeel zijn. Het effect van onze hoogtestage komt iets later en moet ons later dat stukje extra opleveren. De Omloop is voor ons meer een test om te zien hoe we samen kunnen koersen.”

‘Speciale koers’

“Natuurlijk willen we een resultaat halen. We starten met ambitie, maar absoluut niet met het mes op de keel dat het meteen bingo moet zijn. De Omloop is ook een speciale koers. Vorig jaar reed een grote groep naar de finish. Als dat dit jaar ook zo is, dan ga ik er vanuit dat we daar nog met een aantal jongens in aanwezig zijn en we toch bekwaam zijn een gooi te doen naar winst. Als het een slagveld wordt, komen we wellicht nog net dat tikkeltje te kort.”

Van Aert verwijst naar de Strade Bianche van vorig jaar, toen zijn eerste wegkoers van het voorjaar. “Ik ben meestal al redelijk op niveau na een hoogtestage, maar ik merkte in de Strade dat ik toch die wedstrijd nodig had om op mijn best te zijn. Ik verwacht wel dat ik zaterdag op de afspraak zal zijn, maar dat is nog een verschil met winnen.”

