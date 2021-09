Jumbo-Visma passeert UAE Emirates weer op UCI Team Ranking

De internationale wielerunie komt op dinsdag altijd met een wekelijkse update van de UCI Team Ranking. INEOS Grenadiers gaat ook na de Vuelta a España en Benelux Tour aan kop, voor Deceuninck-Quick-Step. In de schaduw van deze twee ploegen doet Jumbo-Visma ook goede zaken.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

De Nederlandse formatie kende een zeer succesvolle Vuelta, klassementskopman Primož Roglič veroverde namelijk met verve zijn derde opeenvolgende eindzege in de Spaanse ronde, en stijgt naar de derde plaats. UAE Emirates maakt een omgekeerde beweging en staat nu vierde. Jumbo-Visma heeft nu bovendien INEOS Grenadiers en Deceuninck-Quick-Step in het vizier.

Verder zien we in de top-10 dat AG2R Citroën en Astana-Premier Tech van plek wisselen en dat Movistar nu de top-10 binnenkomt ten koste van Trek-Segafredo. Alpecin-Fenix staat nog altijd keurig zevende.

UCI Team Ranking (op 7 september 2021)

1. INEOS Grenadiers – 12.722 punten

2. Deceuninck-Quick-Step – 11.437,8 punten

3. Jumbo-Visma – 11.121 punten

4. UAE Emirates – 9.393,66 punten

5. Bahrain Victorious – 9.174 punten

6. BORA-hansgrohe – 7.130 punten

7. Alpecin-Fenix – 6.169 punten

8. AG2R Citroën – 6.061 punten

9. Astana-Premier Tech – 5.833 punten

10. Movistar – 5.783 punten

11. Trek-Segafredo – 5.313 punten

12. Groupama-FDJ – 5.055 punten

13. Israel Start-Up Nation – 4.649 punten

14. Team BikeExchange – 4.530,33 punten

15. Cofidis – 4.008 punten

16. Arkéa-Samsic – 3.861 punten

17. EF Education-Nippo – 3.836 punten

18. Qhubeka NextHash – 3.457 punten

19. Intermarché-Wanty-Gobert – 3.442 punten

20. Lotto Soudal – 3.403 punten

21. Team DSM – 3.080 punten

Alpecin-Fenix is nog altijd het beste ProTeam in de UCI Team Ranking. De Belgische ploeg staat inmiddels op 6.169 punten. Het verschil met nummer twee Arkéa Samsic is nog altijd geruststellend te noemen. TotalEnergies, B&B Hotels p/b KTM en Uno-X zijn de volgende ProTeams in de stand.

De posities van de ProTeams zijn interessant om in de gaten te houden. Het beste ProTeam op de UCI Team Ranking 2021 moet volgens de UCI-regels voor elke WorldTour-wedstrijd in 2022 een wildcard aangeboden krijgen, inclusief de drie grote rondes. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt voor alle eendagskoersen uit de WorldTour een uitnodiging.

Beste vijf ProTeams op de UCI Team Ranking (op 7 september 2021)

7. Alpecin-Fenix – 6.169 punten

16. Arkéa-Samsic – 3.861 punten

22. TotalEnergies – 2.565 punten

23. B&B Hotels p/b KTM – 1.947 punten

24. Uno-X – 1.801 punten