Jumbo-Visma panikeert niet bij aanval López: “Primož zag er goed uit”

Jumbo-Visma en kopman Primož Roglič zagen gisteren Miguel Ángel López aanvallen in de Vuelta a España. De Nederlandse ploeg raakte echter niet in paniek en op de streep was het verschil met de Colombiaanse klimmer van Movistar slechts een handvol seconden.

Roglič’ ploeggenoot Sam Oomen liet naderhand weten verrast te zijn over het koersverloop. “We hadden een groter gevecht om de kopgroep verwacht. De tweede klim was heel zwaar, maar daar gebeurde niets geks. Toen hebben we alles zo goed mogelijk onder controle gehouden tot de finish. We hadden het uiteindelijk erger verwacht, maar dat gebeurde niet. Alleen López viel aan in de finale. De ploeg deed een perfecte leadout vandaag, waardoor we niet hoefden op te schuiven op beklimmingen en in afdalingen. Dan spaar je energie.”

De slotklim van de Pico Villuercas was snel met veel wind, stelde Sepp Kuss vast. “De ploeg was heel goed en we reden ons eigen tempo. De tweede klim van de dag was niet zo beslissend als ik dacht. We wisten dat we gewoon een strak tempo zouden rijden als iemand zou aanvallen. Dat hebben we uitgevoerd.”

‘Zulke tijdsverschillen betekenen niet zoveel’

López pakte bij zijn aanval in de slotfase een handvol seconden. Roglič wist het oorspronkelijke gat van twintig seconden nog bijna dicht te rijden in de laatste kilometer. “Ik denk dat zulke kleine tijdsverschillen aan de finish niet zoveel betekenen. Het was een heel goede dag voor ons”, zei ploegleider Addy Engels. “De ploeg was alert op het moment dat het parcours gevaarlijk werd. Wij pakten daar de controle om safe te zijn. Op de slotklim was het redelijk rustig en ik denk dat Primož er goed uit zag.

Het was natuurlijk mooi dat hij het gaatje van twintig seconden terugbrengt naar een paar tellen. Volgens mij vond hij het prima zo”, aldus Engels. Roglič staat na veertien ritten nog steeds derde in het klassement. Wel liep hij gisteren twintig seconden in op rode trui Odd Christian Eiking.