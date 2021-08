Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 15 naar El Barraco

Daags voor de tweede rustdag in de Vuelta a España moeten de renners eerst nog een lange bergetappe afwerken naar El Barraco. Het is de streek waar Burgos-BH-renner Diego Rubio vandaan komt. WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten!

Parcours

De rit van zaterdag ging volledig door Extremadura en ook de start van de vijftiende etappe is in deze regio, meer bepaald in de provincie Cáceres. De renners krijgen een van de langste ritten van deze Vuelta a España voor de kiezen, over een totale afstand van 197,5 kilometer. De renners starten in het stadje met de prachtige naam Navalmoral de la Mata, in het uiterste noordoosten van deze natuurrijke regio. Dat is overigens voor het eerst, want dit kleine stadje maakte nog nooit eerder deel uit van de Spaanse rittenkoers. Het staat ook wel bekend als Carnavalmoral, vanwege de carnaval. Bezoekers vanuit de gehele regio trekken dan naar deze plaats.

Nu is het feest voor de renners iets minder groot. Er staat hen namelijk een lastige bergrit te wachten. De eerste vijftig kilometer zijn nagenoeg gelijk aan de etappe van zaterdag, want ze gaan ook over lange en vlakke, rechte wegen. Ruimte genoeg voor vroege vluchters met snode plannen, al lijkt deze etappe meer voer voor de klassementsrenners. Wel zijn er de nodige bergpunten te verzamelen, te beginnen op de Alto de Centenera. Deze klim van de eerste categorie begint – na een stevig klimmetje dat niet gecategoriseerd is – na zeventig kilometer koers. De klim is vijftien kilometer lang met een gemiddelde stijging van 5,5%.

Vooral de tweede helft van de klim is lastig. Twintig kilometer na het ronden van de top, begint de tweede berg van de dag. Dat is dit keer de Puerto de Pedro Bernardo (9 kilometer, gemiddeld 4,2%) van de tweede categorie. Na wederom een lange afdaling, wacht de langste klim van de dag. De Puerto de Mijares is 20,4 kilometer lang en is een echte loper. Nergens is het echt steil. Ondanks de gelijkmatigheid is de gemiddelde stijging nog altijd 5,4%. Weten de vluchters hier te overleven en als eerste de top te ronden, dan hebben ze een grote kans op de ritzege. Er volgt namelijk weer een lange afdaling, met onderweg ook de tussensprint.

Op veertien kilometer voor het einde begint dan de laatste klim van de dag. De Puerto San Juan de Nava is echter op papier de makkelijkste van de vier beklimmingen. De klim is 8,6 kilometer lang met een gemiddelde stijging van slechts 3,8%. Dat is geen onoverkomelijke opdracht voor de meeste profrenners. Bovenop de top zijn een aantal puntjes voor het bergklassement op te rapen én een aantal bonusseconden voor het klassement. Na een korte afdaling richting het kleine dorpje El Barraco, zijn de laatste anderhalve kilometers volledig vlak. Wint een solist, een vroege vluchter of gaan toch de klassementsrenners sprinten voor de zege? Eenieder zal het willen, want El Barraco zit in het Spaanse wielerhart.

Wie de finishplaats van vandaag ziet, zal het onmiddellijk herkennen. El Barraco is namelijk de geboorteplaats van Carlos Sastre. De Spaanse klimmer was een van de meest constant presterende groteronderenners na de eeuwwisseling. Hij verzamelde talloze top 10-noteringen en stond in de Vuelta drie keer op het eindpodium. In de Giro d’Italia lukte het hem ook een keer, maar zijn grootste zege is die in de Tour de France van 2008. Ook Ángel Arroyo werd er geboren. Dat doet wellicht niet meteen een belletje rinkelen, maar dat is onterecht. Arroyo introduceerde in 1983 namelijk een nieuwe manier van afdalen. Armen en borst op het stuur, kont van het zadel en de neus op het voorwiel. We zien het vandaag de dag nog.

Er is echter nog een renner die onlosmakelijk verbonden is aan El Barraco, slechts een klein dorpje met zo’n tweeduizend inwoners. Dat is José Maria Jiménez, beter bekend onder zijn bijnaam El Chaba. Samen met wijlen Marco Pantani werd hij gezien als een van de meest begenadigde klimmers uit de jaren negentig. De Spanjaard was enorm explosief en genoot een enorme populariteit onder vele wielerliefhebbers. Hij won in totaal negen etappes in de Vuelta, veroverde vier keer het bergklassement, nam ook eens de puntentrui mee naar huis en eindigde in de editie van 1998 als derde. De successen hadden echter een keerzijde. Chaba Jiménez leed jarenlang onder zware depressies. Op 6 december 2003 overleed hij in Madrid, in een psychiatrische instelling aan een hartstilstand. Hij werd 32 jaar oud. Zijn zus trouwde met Carlos Sastre.

Start: 11.35 uur

Finish: tussen 17.12 uur en 17.51 uur

Afstand: 197,5 kilometer

Favorieten

Een lastige etappe om te voorspellen. De openingsfase is lang en vlak en veel renners zullen mee willen zijn, maar de aanvallende klimmers moeten wachten tot de eerste klim van de dag. Dan is het de vraag of ze wel genoeg voorsprong krijgen. De sleutel ligt bij Intermarché-Wanty-Gobert, de ploeg van rode trui Odd Christian Eiking.

Heeft het team een sterke klimmer mee in de vlucht, dan zullen ze in het peloton de verantwoordelijkheid afgeven. Dan zal het mogelijk aan Movistar en die ploeg kan de koers weleens hard maken. Hebben Eiking en zijn mannen niemand mee, dan zullen ze controleren zodat de Noor kan overleven en gaat de vlucht ermee lopen.

Mogelijk is het weer een etappe die op het lijf is geschreven voor Michael Storer. In zijn vierde jaar bij de profs beleeft de Australiër van DSM zijn doorbraak. Eerst won hij al uit de ontsnapping de rit naar Balcón de Alicante, vier dagen later wist hij opnieuw een vlucht om te zetten in een succes in Rincón de la Victoria. Daarmee is hij een van de meervoudige winnaars in deze Vuelta. In zijn team is Romain Bardet is in een strijd om het bergklassement verwikkeld en onderweg naar El Barraco zijn veel bergpunten te verdienen. De vraag is of de Franse renner nog eens probeert mee te gaan in de vlucht, nadat hij ook in de veertiende rit al mee was.

Net als Storer heeft Damiano Caruso al een etappe gewonnen en net als Bardet is de Italiaan van Bahrain Victorious in de race voor het bergklassement. In de negende rit kwam de nummer twee van de Giro d’Italia na een solo van meer dan zeventig kilometer winnend over de streep op de Alto de Velefique. Caruso treft met deze rit weer een parcours dat hem moet liggen.

Zowel Storer, Bardet als Caruso heeft een ontsnapping nodig om te winnen. Als de favorieten om de zege strijden, kijken we vooral naar Primož Roglič. Jumbo-Visma’s kopman heeft de meeste punch onder de klassementsrenners en won al twee maal. Ook moeten we in dat geval rekening houden met Enric Mas, die in Valdepeñas de Jaén een mooie duel uitvocht met de Sloveen.

Wie over onuitputtelijke krachten lijkt te beschikken deze Vuelta is Magnus Cort. De Deen van EF Education-Nippo bleef eerst op de Alto de la Montaña de Cullera de favorieten net voor vanuit de aanval, in Valdepeñas de Jaén werd hij in het zicht van de haven gegrepen, maar een dag verder sloeg hij opnieuw toe in Córdoba. Mogelijk gaat hij nog eens mee in de vlucht.

INEOS Grenadiers heeft met Egan Bernal en Adam Yates nog twee man redelijk goed staan in het klassement, maar de ploeg kiest ook de aanval. Thomas Pidcock was mee in de veertiende rit, en in de vijftiende hebben Pavel Sivakov en Dylan van Baarle mogelijk een mooie kans. Sivakov was al een keer derde, Van Baarle zesde in de proloog en vierde in Rincón de la Victoria.

In de vrijbuitersploeg van AG2R Citroën probeerde Geoffrey Bouchard het al een paar keer via de lange vlucht en de etappe naar El Barraco lijkt weer een mooie kans voor de Franse klimmer, die twee jaar geleden het bergklassement won in de Vuelta. Na etappezeges in zowel de Giro d’Italia als de Tour de France wacht zijn ploeg nog op de eerste zege deze Vuelta.

Andreas Kron reed deze Vuelta al twee maal naar de top-10. Eerst werd de Deense klimmer van Lotto Soudal vanuit de ontsnapping achtste in de etappe naar Balcón de Alicante, eerder in deze tweede week kwam hij als vijfde over de streep in sprint met een uitgedunde groep in Córdoba. Andere interessante namen in een vlucht zijn Mikel Nieve, Rémy Rochas en Rudy Molard.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Michael Storer

*** Damiano Caruso, Primož Roglič

** Magnus Cort, Enric Mas, Pavel Sivakov

* Dylan van Baarle, Romain Bardet, Geoffrey Bouchard, Andreas Kron

Vuelta 2021: Deelnemerslijst

Weer en tv

In de vijftiende etappe is veel ruimte voor de zon maar er zijn ook stapelwolken, meldt Weeronline. Zeer lokaal kunnen die uitgroeien tot een bui, maar de kans dat zo’n lokale regen- of onweersbui precies de renners in de Vuelta treft is klein. Tropische hitte speelt opnieuw de renners in het Spaanse binnenland parten. In de dalen wordt het 33 tot 35 graden. Boven in de bergen is het niet tropisch, maar met temperaturen tussen 25 en 30 graden is het ook daar zeer warm.

De vijftiende etappe is ook zondag weer live te zien via Eurosport 1 (vanaf 16.15 uur), de online kanalen van Eurosport (vanaf 11.30 uur) en Sporza op Eén (vanaf 13.30 uur). Ook de NOS is er in het weekend weer live bij. Bij WielerFlits is de etappe natuurlijk ook te volgen via ons liveblog.