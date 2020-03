Jumbo-Visma niet in Parijs-Nice: “We kregen geen antwoord op onze vragen” zaterdag 7 maart 2020 om 13:21

Gezondheidsrisico’s vanwege het coronavirus en het gebrek aan adequate garanties over te volgen procedures hielden Jumbo-Visma weg uit Parijs-Nice. De Nederlandse ploeg zat met een resem vragen, maar antwoorden kreeg zij niet van wedstrijdorganisator ASO.

Voordat bekend werd dat Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo zouden worden afgelast, trok Jumbo-Visma zich al terug voor deze WorldTour-koersen. Ook de GP Industria werd vroegtijdig van de kalender geschrapt. Gisteren werd ook besloten dat het team niet deelneemt aan Parijs-Nice. Normaal gesproken gaat de Franse ronde morgen gewoon van start, maar de ploeg vindt de risico’s te groot – vooral omdat zij geen opheldering kreeg van de ASO.

“We hebben hen vragen gesteld als: hoe gaan jullie om met renners die gereden hebben in de UAE Tour?”, vertelt Jumbo-Visma-ploegleider Merijn Zeeman aan het AD. “Maar ook: hoe gaan jullie met calamiteiten om? Zijn er garanties voor ruimte in ziekenhuizen? En hoe gaan jullie te werk bij eventuele besmettingen? We kregen geen antwoord op die vragen. En daar konden we ook niet meer op wachten. Dus moesten we een streep zetten. Dan gaan we niet.”

Dat het pijnlijk is om te zien dat zelfs nu geen eenheid gevormd kan worden in het wielrennen, zegt Zeeman. “Ik snap echt wel dat organisatoren hier ook een klap van krijgen. Er spelen zoveel belangen en afwegingen. De UCI had het deze week over de ‘wielerfamilie’. Maar waarom kunnen we dan niet gezamenlijk deze crisis te lijf gaan?” Volgens Zeeman kan de UCI daarin het voortouw nemen, maar teams moeten ook kritisch naar zichzelf kijken, vindt hij.

Gezamenlijke trainingsstages geen optie

“Wij als teams slagen er ook niet in om voor het gemeenschappelijke belang te gaan. Dat is oud nieuws, maar wel teleurstellend.” Nu meerdere koersen afgelast zijn en Jumbo-Visma zich heeft teruggetrokken voor Parijs-Nice moet de ploeg nieuwe trainingsschema’s uitstippelen. Extra gezamenlijke trainingsstages zijn daarbij geen optie. “Dat vinden wij nu niet verstandig om met een grote groep op dezelfde plek te zijn. De coaches gaan nu de lijnen met de renners bewaken.”