Jumbo-Visma met Vingegaard en Kooij naar Parijs-Nice, Laporte zegt af

Jumbo-Visma gaat aan Parijs-Nice beginnen zonder Christophe Laporte. De Franse klassiekerspecialist, vorig jaar nog ritwinnaar, is ziek geworden. De selectie van het Nederlandse WorldTeam is gebouwd rond Jonas Vingegaard en sprinter Olav Kooij.

“Het is in de eerste plaats voor Christophe zelf natuurlijk een enorme domper. Ook voor mij is het een aderlating, want hij is een van de besten ter wereld als het aankomt op het aantrekken van de sprint”, zegt Kooij in een vooruitblik. “Maar de ploeg telt gelukkig genoeg sterke jongens die mij kunnen piloteren richting mijn eindschot. Samen gaan we er iets moois van maken.”

Het Jachtluipaard van Numansdorp bereidt zich voor op een aantal sprintkansen: “Parijs-Nice is een koers op het allerhoogste niveau. Een hoop wereldtoppers gaan hier de komende week de degens kruisen. Ik kijk er erg naar uit om er te starten en me opnieuw te meten met de absolute wereldtop. In Valencia en in de Emiraten ging het al lekker en was ik enkele keren dicht bij de winst. Hopelijk gaat mijn goede vorm zich deze week uitbetalen in een overwinning. Het gevoel is in ieder geval goed.”

Het voornaamste doel van Jumbo-Visma is het algemeen klassement met Tourwinnaar Vingegaard. Hij zal daarvoor de strijd moeten aangaan met onder andere Tadej Pogacar.

Lees meer: Voorbeschouwing: Parijs-Nice 2023 – Vingegaard tegen Pogacar

Lees meer: Winactie: Voorspel de uitslag van Jonas Vingegaard in Parijs-Nice en win een Lazer-helm met zijn handtekening