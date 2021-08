Jumbo-Visma met Tom Dumoulin en Dylan Groenewegen in Benelux Tour

Jumbo-Visma heeft bekendgemaakt welke zeven renners van start gaan in de Benelux Tour, die maandag begint. De ploeg wil meedoen voor dagsuccessen en een sterk eindklassement. In de sprints rekent het team op Dylan Groenewegen. Ook Tom Dumoulin, eindwinnaar in 2017 maakt deel uit van de selectie.

Arthur van Dongen, ploegleider bij Jumbo-Visma, kijkt uit naar de meerdaagse koers. “We rijden heel het jaar een internationaal programma en er zijn voor onze renners weinig wedstrijden in Nederland. We hebben aardig wat Nederlandse renners in de ploeg, dus het geeft een speciaal gevoel om onszelf in Nederland en België te kunnen laten zien. Het is een bijzondere wedstrijd, er wordt veel van de winnaar gevraagd. Je moet een allrounder zijn.

De bedoeling is om mee te doen voor dagsucces, maar ook voor het eindklassement. Je moet een goede tijdrit kunnen rijden en heuvelop je mannetje staan als je voor een klassement wil gaan. Daarnaast gaan wij proberen om voor Dylan te rijden in de massasprints. Je mag geen steken laten vallen. Dit soort wedstrijden zijn vaak een secondenspel. De tijdrit gaat verschillen opleveren, maar die zullen klein blijven door de korte afstand. Wij hebben een goede ploeg, dus we zien de komende week met vertrouwen tegemoet”, aldus Van Dongen.

Selectie Jumbo-Visma voor de Benelux Tour (30 augustus-5 september)

Edoardo Affini

Tom Dumoulin

Jos van Emden

Dylan Groenewegen

Timo Roosen

Mike Teunissen

Olav Kooij