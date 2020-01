Jumbo-Visma met combinatieploeg in Volta Limburg Classic maandag 6 januari 2020 om 12:15

Jumbo-Visma zal op zaterdag 4 april voor het eerst zowel met renners van de WorldTour- en de opleidingsploeg aan de start staan van een wedstrijd. In de 47ste editie van de Volta Limburg Classic zal de Nederlandse formatie namelijk een mixploeg laten rijden, zo maakte de organisatie van de Limburgse 1.1-wedstrijd officieel bekend.

Dankzij nieuwe regels van UCI is het voor WorldTour-ploegen mogelijk om in 1.1-koersen combinatieteams op te stellen. “Ik denk dat de UCI niet uitblinkt in goed beleid, maar hiervoor verdienen ze een compliment”, zei Merijn Zeeman hier in december al over in gesprek met WielerFlits. “Er zijn een aantal wedstrijden, waaronder de Volta Limburg Classic en de Slag om Norg, waarin we wat gaan mixen. Met het idee dat de jongere renners kunnen profiteren en leren van WorldTour-renners.”

Koersdirecteur Roy Packbier is in zijn nopjes met de aanwezigheid van de Nederlandse formatie. “Nadat in 2019 geen enkele WorldTour-ploeg aan de start stond, zijn we hartstikke blij dat Jumbo-Visma in 2020 weer voor de Volta Limburg Classic kiest”, zegt hij in een persbericht. “De komende tijd hopen we nog meer WorldTour-ploegen vast te leggen.”

Namens de WorldTour-ploeg staan Paul Martens (derde in 2013 en vijfde in 2017), Bert-Jan Lindeman en Pascal Eenkhoorn op de voorlopige startlijst. De jonge renner uit Genemuiden mag in de Limburgse eendagswedstrijd voor eigen kansen rijden. Afgelopen jaar werd de Volta Limburg Classic gewonnen door de intussen gestopte Patrick Müller.