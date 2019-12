Pascal Eenkhoorn: “Te jong om nu al een jaar lang voor de knechtenrol te gaan” zaterdag 21 december 2019 om 09:46

Pascal Eenkhoorn mag in zijn derde seizoen bij Jumbo-Visma vaker voor zijn eigen kansen gaan rijden. Na een seizoen in vooral een dienende rol, krijgt hij nu de kans zich te bewijzen als afmaker in .Pro- en .1-wedstrijden.

Eenkhoorn won in zijn eerste profjaar een rit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali door in een sprint zijn vluchtmakker Lawson Craddock te vloeren. Vijf maanden later was het opnieuw raak. In de derde etappe van de Colorado Classic spurtte hij sneller dan Edwin Ávila na een attractieve etappe. Afgelopen seizoen bleef een nieuwe individuele overwinning uit en vervulde hij vooral een helpende rol.

Komend wielerjaar moet een mix van die twee seizoenen worden, zegt hij in De Stentor. “Het was heel mooi om vorig jaar grote koersen als Parijs-Roubaix te mogen rijden, maar ik vind mezelf eigenlijk te jong om nu al een jaar lang voor die knechtenrol te gaan. Ik denk dat ik meer kan dat dat”, vertelt de 22-jarige renner, die twee jaar geleden Olympia’s Tour op zijn naam schreef.

Volta Limburg Classic

Eenkhoorn moet nog zeker een jaar wachten op zijn eerste grote ronde, maar mag in een aantal eendagswedstrijden en etappekoersen vaker voor zijn eigen kansen gaan. Zo mag hij de Ronde van Vlaanderen links laten liggen om een dag eerder de Volta Limburg Classic te rijden. “Ook in wedstrijden als de Slag om Norg en de Ronde van België hoef ik geen helpersrol op me te nemen. Dat zijn best lastige koersen, waar ik hoop mee te kunnen doen tot het einde.”