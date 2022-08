Jumbo-Visma kon alleen gissen of Roglic met de besten kon meedoen: “Maar dat is wel duidelijk nu”

Interview

Jumbo-Visma rijgt vooralsnog de successen aaneen in de Vuelta a España. Nadat de ploeg al de ploegentijdrit in Utrecht won en met Robert Gesink, Mike Teunissen en Edoardo Affini de rode trui in het team had, sloeg Primož Roglič een dubbelslag in de eerste rit op Spaanse grond.

“Het is mooi dat we de trui met Primož hebben, maar vooral dat we de etappe konden winnen en we wat bonificaties konden pakken”, vertelde sportdirecteur Grischa Niermann in gesprek met WielerFlits. “We wisten dat dit een goede aankomst was voor Primož. We gingen het proberen als het samen zou blijven, en dat was zo. We kregen hulp van BORA-hansgrohe dat heel graag wilde controleren, en dat was mooi voor ons.”

Kopman Roglič nam in de rit naar Laguardia veel twijfels weg. “We hadden ook een groep kunnen laten wegrijden, maar dat was niet aan de orde vandaag. Als we steun krijgen van een andere ploeg, dan willen we uiteraard ook wel helpen. Het was nog een beetje gissen hoe goed Primož is. We wisten dat hij in orde was, maar het was nog een klein beetje onduidelijk of hij hier echt mee kan doen met de allerbesten. Maar dat is wel duidelijk nu.”

De Sloveen pakte onderweg en aan de finish in totaal dertien bonificatieseconden en pakte ook nog tijd op verschillende concurrenten door de verschillen op de streep. “Hij staat er mooi voor, maar het is nog bijna drie weken en er kan nog heel veel gebeuren. Er komen nog veel zwaardere ritten. We gaan het van dag tot dag bekijken. Of we de trui nu gaan verdedigen? Die beslissing gaan we nog nemen. Ons doel is om de trui te hebben in Madrid.”