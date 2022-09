Jumbo-Visma klokt snelste tijd in ploegentijdrit Ronde de l’Isard

Jumbo-Visma is in de ploegentijdrit van de Ronde de l’Isard (2.2U) als winnaar uit de bus gekomen. De Nederlandse formatie reed met een gemiddelde van 46,101 kilometer per uur over het 22,5 kilometer lange parcours in en rond Bagnères-de-Bigorre en noteerde een eindtijd van 29m17s. De nummers twee en drie volgden op al een halve minuut.

De opleidingsploeg van Jumbo-Visma kreeg voor de start slecht nieuws te verwerken: Loe van Belle bleek na zijn valpartij in de slotfase van de eerste etappe te gehavend om zijn weg te vervolgen. De Nederlandse formatie wist echter ook zonder Van Belle een uitstekende eindtijd neer te zetten in de ploegentijdrit. Wat heet, met een tijd van 29m17s bleken ze veel sneller dan de opleidingsploeg van Groupama-FDJ (+26 seconden) en het Britse Trinity Racing (+30 seconden).

Johannes Staune-Mittet, de ritwinnaar van gisteren, maakte deel uit van de winnende trein en deed zo uitstekende zaken in de algemene rangschikking. De 20-jarige Noor gaat nu nog steviger aan de leiding. Het verschil met zijn naaste belager, de Fransman Enzo Paleni, is 34 seconden. Een ploegmakker van Staune-Mittet, Lars Boven, is de voorlopige nummer drie in de stand op 42 seconden.

Middagetappe op de schop wegens sneeuwval

De vraag is of Staune-Mittet ook aan het einde van de dag nog in het bezit is van de leiderstrui, aangezien de renners nog een middagetappe moeten afwerken. De renners zouden onderweg eigenlijk de fameuze Col du Tourmalet beklimmen, maar de organisatie heeft vanwege de hevige sneeuwval besloten om de Pyreneeënreus uit het parcours te halen.

Nu rest er alleen nog een 24,5 kilometer lange slotklim naar Gavarnie aan gemiddeld 4,7%. In de laatste zes kilometer komen de percentages niet meer onder de 6%.