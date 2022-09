Jumbo-Visma na opvallende zege Staune-Mittet: “Niets gemerkt van val Van Belle”

De overwinnig van Johannes Staune-Mittet in de eerste etappe van de Ronde de l’Isard heeft bij Jumbo-Visma Development voor gemengde gevoelens gezorgd. In de slotkilometer zag ploeggenoot Loe van Belle namelijk een zo goed als zekere overwinning in rook opgaan door een val. Doordat Staune-Mittet achter hem reed bleef de overwinning toch binnen het team.

De jonge Noor prijst zijn Nederlandse ploeggenoot. “Hij was heel sterk en plaatste een hele goede aanval. Ik vind het echt balen voor hem dat hij vlak voor de finish viel, want ik dacht dat de zege echt voor hem zou zijn. Hij zou ook de verdiende winnaar zijn, dus ik vind het moeilijk mezelf de winnaar te noemen. Maar dat we het in het team houden, is natuurlijk wel fijn. Ik hoop dat Loe weinig last heeft van zijn val”, aldus de 20-jarige renner.

Ondanks de val is Staune-Mittet positief over het ploegenspel van Jumbo-Visma Development. “We moeten vooral trots zijn hoe we als team gekoerst hebben. We zaten met drie renners in de goede vlucht en het was al snel duidelijk dat we voor de etappewinst gingen rijden”, zegt de belofte.

Wat de gevolgen van de val zijn voor Van Belle is nog niet geheel duidelijk. In het ziekenhuis wordt gekeken naar de ernst van de blessures. Opmerkelijk is dat volgens ploegleider Sierk Jan de Haan niemand de val van het Nederlandse talent heeft gezien: “Loe is hard gevallen, maar niemand had dat in de gaten. Hij kwam met flink wat verwondingen over de meet. Hij heeft een flinke klapper gemaakt”, aldus De Haan.