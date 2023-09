vrijdag 1 september 2023 om 20:04

Jumbo-Visma kijkt uit naar zwaar weekend: “Zaterdag wordt een lastige rit”

Jumbo-Visma kende vrijdag een goede dag. De Nederlandse ploeg zag Jonas Vingegaard twee seconden boni’s pakken en zowel de Deen als Primoz Roglic kwamen veilig over de streep in Oliva. Sepp Kuss kwam wel ten val, maar hij stelt het goed. “Missie geslaagd en op naar morgen.”

Ploegleider Marc Reef doet zijn relaas op de ploegsite van Jumbo-Visma. “Het was een heel rustige rit, maar juist in dat soort etappes ontstaan er vaak valpartijen in de finale. Sepp lag er op acht kilometer van de aankomst bij, maar hij kon gelukkig snel weer door.”

“Onze kopmannen Vingegaard en Primoz Roglic zijn veilig binnengekomen en dat is het belangrijkste”, ging Reef verder. “Missie geslaagd en op naar morgen. Dan staat ons een lastige rit te wachten.”