woensdag 30 augustus 2023 om 19:11

Jumbo-Visma kijkt uit naar ’test’ op Pico del Buitre: “Wilco voelde zich prima na de val”

Kopmannen Jonas Vingegaard en Primož Roglič stonden na de vijfde etappe van de Vuelta a España de pers niet te woord, ploegleider Grischa Niermann van Jumbo-Visma liet zich wel uit. Op de ploegsite blikt hij tevreden terug op de sprintersrit naar Burriana. “Het doel was om zonder kleerscheuren aan de finish te komen. Dat is gelukt”, vertelt Niermann.

“We zijn de dag prima doorgekomen. Wilco Kelderman voelde zich prima na de valpartij van gisteren. Dat is een mooie opsteker”, aldus de Duitse ploegleider. Kelderman verloor wel 2.14 minuut op het peloton, waardoor hij nu 41ste staat op meer dan zes minuten van rode trui Remco Evenepoel.

De Belg pakte woensdag nog zes bonificatieseconden bij een tussensprint, waardoor hij iets is uitgelopen op Vingegaard en Roglič. Zij nemen het donderdag weer tegen elkaar op, als een bergrit naar de Pico del Buitre (10 km aan 8%) wacht. “Dat wordt weer een nieuwe test voor onze mannen. We hebben al een zware etappe gehad twee dagen geleden. De slotklim zal erg pittig worden. Gelukkig is dat bekend terrein voor Primož, die er in 2019 al zesde werd”, zegt Niermann.