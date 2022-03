Jumbo-Visma kent selecties rond Wout van Aert in E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem

Jumbo-Visma heeft de selecties voor de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem op papier staan. In beide Vlaamse voorjaarsklassiekers is Wout van Aert de absolute kopman van de Nederlandse ploeg. Hij krijgt nagenoeg dezelfde ploeg mee in beide koersen. In Gent-Wevelgem verdedigt Van Aert zijn titel van vorig jaar.

Met Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Mike Teunissen heeft Jumbo-Visma drie schaduwkopmannen mee, die in de finale van waarde kunnen zijn voor Van Aert. Nathan Van Hooydonck en Edoardo Affini rijden ook allebei de koersen. In de E3 Saxo Bank Classic is Tosh Van der Sande van de partij, zijn positie wordt in Gent-Wevelgem ingevuld door Nederlands kampioen Timo Roosen.

Van Aert, die zijn seizoen begon met winst in de Omloop Het Nieuwsblad, eindigde afgelopen weekend nog als achtste in Milaan-San Remo. Begin maart blonk de Belgische kampioen nog uit in Parijs-Nice, met onder meer een ritwinst.