vrijdag 27 oktober 2023 om 18:00

‘Jumbo-Visma kan nu al dromen van drie op een rij’

Podcast Een pittig openingsweekend in Italië, de Col du Galibier op dag vier, twee tijdritten van samen zestig kilometer en nu al veelbesproken etappe over gravelwegen: de route Tour de France 2024 werd woensdag gepresenteerd in het Palais des Congrès in Parijs.

In de WielerFlits Podcast duiken Maxim Horssels en Raymond Kerckhoffs dieper in de gepresenteerde parcoursen van de Tour de France en Tour de France Femmes. Wat opvalt: veel klimmen, een paar kleine start- en finishplaatsen, en lastige ronde voor de sprinters.

En een parcours dat op het eerste oog perfect past bij Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard, zag Richard Plugge. “Het is een fantastisch parcours”, zegt hij in de WielerFlits Podcast. “Hier en daar zag ik dat ze het atypisch vonden, maar ik weet niet of we het zo moeten noemen. Het zal een ontzettend heftig begin zijn en ook het einde zal enorm zwaar zijn.”

Vingegaard sluit zich bij die woorden aan. “Het zal heel zwaar zijn, zeker in de derde week. Ik denk dat het me goed zal liggen. Of de twee tijdritten ook in mijn voordeel zijn, hangt er een beetje vanaf. Als ik de benen heb van de afgelopen tijdrit in de Tour, zeker. Maar als ik de benen heb van de tijdrit in de Vuelta, dan niet”, is hij duidelijk.

Alleen die gravelrit, dat had niet gehoeven voor de mannen van Jumbo-Visma. “Dat slaat nergens op, ik snap niet dat ze dat nu weer opzoeken. Daardoor breng je de pechfactor te hard in het parcours”, is Plugge duidelijk.

Revolutie in het wielrennen?

En dan is er nog OneCycling. Een project waar een aantal WorldTeams in het diepste geheim aan werken. Of dit de gewenste revolutie in de sport gaat opleveren, betwijfelt Raymond. “Dit is al het zoveelste voornemen van teams om het economische model aan te pakken. In het begin praat de ASO gezellig mee om uiteindelijk toch eruit te stappen. Zo ben je toch weer een paar jaar verder zonder dat er iets veranderd.” Dit en meer in de WielerFlits Podcast van deze week.

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

