Jumbo-Visma in zee met cryptobedrijf Coinmerce

Jumbo-Visma heeft in Coinmerce een nieuwe sponsor gevonden. Het bitcoin- en cryptobedrijf uit Aalsmeer sluit als cryptocurrency partner aan bij de wielerploeg en de gelijknamige schaatsploeg. Een deel van het sponsorbedrag wordt uitgekeerd in bitcoin en is dus afhankelijk van de koers van de cryptovaluta.

“Onze samenwerking met Coinmerce past in de ontwikkeling die momenteel over de hele breedte van topsport gaande is”, vertelt directeur Richard Plugge. “Nieuwe initiatieven en innovatieve bedrijven zoeken aansluiting bij sportploegen om zo een breed publiek te bereiken. Voor ons als ploeg biedt het kansen om te blijven groeien en om ook in de toekomst de beste wielerploeg te kunnen zijn.”

Volgens Plugge voelt het als een natuurlijke samenwerking. “Omdat bij ons beiden alles draait om een ‘goede koers’. Je kunt winnen of verliezen, it’s all in the game“, aldus de ploegbaas. Een van de onderdelen van de deal is dat beide partijen ‘zoveel mogelijk inzicht geven in de risico’s en mogelijkheden van de cryptomarkt’.

Jaap de Bruijn is als CEO van Coinmerce trots op het partnership met Jumbo-Visma. “Samen willen we mensen op een prettige manier wegwijs maken op ons platform en op het gebied van cryptovaluta in het algemeen. Jumbo-Visma heeft een fantastische geschiedenis op gebied van prestaties en wij kijken ernaar uit om hen te ondersteunen in hun toekomstige prestaties”, legt hij uit.