Jumbo-Visma mag ook Giro aanvinken: alle grote rondes straks op de erelijst

Jumbo-Visma ontpopt zich de laatste jaren steeds meer als dé referentieploeg in grote rondes. Sinds 2019 mag het elk seizoen een van de drie grote wielerrondes op haar erelijst bijschrijven. Alleen de Giro miste nog in dat lijstje, als we beginnen tellen vanaf de heropstart na het Rabobank-tijdperk in 2013.

Natuurlijk won de Rabo-ploeg destijds de Giro van 2009 dankzij Denis Menchov (die de Nederlandse ploeg ook de Vuelta van 2007 schonk), maar sinds het vertrek van sponsor Rabobank is de ploeg bezig aan een nieuw elan. Daarin pasten eerst de drie opeenvolgende Vueltazeges van Primoz Roglic in 2019, 2020 en 2021.

Vervolgens zette Jonas Vingegaard vorig jaar de kroon op het werk in de Tour de France, door het onmogelijke te doen en na knap ploegwerk Tadej Pogacar te doen kapseizen.

Alleen in de Giro liep het telkens mis. Denk maar aan de val van Steven Kruijswijk in 2016, toen in polepositie voor winst. En Primoz Roglic kwam in 2019 niet verder dan plek drie, maar lijkt straks de Giro toch voor het eerst op zijn naam te mogen schrijven.

Grote rondes gewonnen door Jumbo-Visma sinds 2013

Giro d’Italia

Primoz Roglic (2023)

Tour de France

Jonas Vingegaard (2022)

Vuelta a Espana

Primoz Roglic (2019, 2020 en 2021)