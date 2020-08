Jumbo-Visma houdt Groenewegen langs de kant in afwachting van oordeel UCI vrijdag 7 augustus 2020 om 17:52

Jumbo-Visma heeft zich voor het eerst uitgebreid uitgesproken over de door Dylan Groenewegen veroorzaakte valpartij in de Ronde van Polen, waarbij Fabio Jakobsen zwaar gewond raakte. Het Nederlandse WorldTour-team heeft besloten om Groenewegen in afwachting van een oordeel van de disciplinaire commissie van de UCI langs de kant te houden.

De ploeg van Groenewegen laat via acht punten haar mening omtrent de ontstane situatie na de valpartij weten. Niet alleen wenst Jumbo-Visma Jakobsen een voorspoedig herstel toe, maar ook spreekt het team zich uit over de actie van Groenewegen en de vervolgstappen die de komende tijd worden genomen.

Na de valpartij heeft Jumbo-Visma de valpartij met Groenewegen intern besproken. Groenewegen heeft daarin erkend een incorrecte manoeuvre gemaakt te hebben en verteld kapot te zijn van zijn handeling.

Jumbo-Visma heeft daarop besloten om Groenewegen in afwachting van de UCI niet te laten in koersen, omdat zijn acties in strijd zijn met de waarden waar het team voor staat. Groenewegen en zijn familie zullen in de komende periode worden bijgestaan door Jumbo-Visma.

Vrijdag kwam het nieuws dat Jakobsen uit zijn coma is ontwaakt. Naar verluidt maakt de Nederlander van Deceuninck-Quick-Step het relatief goed.

Dit is de verklaring van Jumbo-Visma

1. We zijn geschokt door de consequenties van de valpartij. We hopen het beste voor Fabio Jakobsen. Onze gedachten zijn bij Fabio en we hopen van harte dat hij zal herstellen. We hopen en wensen ook dat de andere betrokkenen snel zullen herstellen. We wensen hen allemaal het beste toe.

2. De voorbije dagen hebben we de tijd genomen om de situatie intern te bespreken. Team Jumbo-Visma vond het belangrijk om dit eerst met Dylan te bespreken.

3. Dylan is kapot van wat er is gebeurd vanwege de, ongewilde, ernstige consequenties voor de anderen die bij de valpartij betrokken waren. Het spijt hem enorm.

4. Dylan erkent dat hij een incorrecte manoeuvre heeft gemaakt door van zijn lijn af te wijken en dat hij terecht is gediskwalificeerd.

5. Team Jumbo-Visma staat voor eerlijk sportmanschap binnen de regels. Met zijn beweging brak Dylan een sportieve regel en dat is zoals altijd onacceptabel.

6. We hebben besloten dat Dylan niet in een wedstrijd zal starten, in afwachting van het oordeel van de disciplinaire commissie waaraan de UCI het incident heeft overgedragen.

7. We zullen Dylan en zijn familie bijstaan om door deze ook voor hen (mentaal) zware tijden te komen. Zij zijn door sommigen op verwerpelijke wijze bejegend.

8. Voor nu staat de gezondheid en het herstel van Fabio voorop. Onze gedachten gaan uit naar Fabio Jakobsen en de andere mensen die betrokken waren bij de verschrikkelijke valpartij in de Ronde van Polen.

After the events and the terrible crash in the first stage of the Tour of Poland 2020 Team Jumbo-Visma wish to state the following⤵️#TDP20 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 7, 2020