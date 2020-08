Fabio Jakobsen ontwaakt uit kunstmatige coma

Goed nieuws vanuit Polen. Fabio Jakobsen is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. Het goede nieuws is zojuist medegedeeld over de koersradio in de Ronde van Polen.

De renner van Deceuninck-Quick-Step werd woensdag met ernstig letsel aan het gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij sindsdien in een kunstmatige coma werd gehouden. Aanvankelijk wilden de artsen hem gisteren al laten ontwaken, maar uiteindelijk werd besloten die ingreep uit te stellen tot vandaag.

Inmiddels is duidelijk dat de Poolse justitie onderzoek doet naar de crash. De officier van justitie in Katowice heeft volgens het Poolse persbureau PAP inmiddels drie getuigen verhoord, onder wie een vertegenwoordiger van de organisatie.

We have good news from the hospital in Sosnowiec! @FabioJakobsen is awake now from the coma. Condition is “good”. 👌#tdp20 @deceuninck_qst

