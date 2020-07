Robert Gesink wil nog zeker drie jaar koersen maandag 13 juli 2020 om 15:54

Robert Gesink is nog niet van plan om te gaan stoppen. De ervaren klimmer van Jumbo-Visma, inmiddels 34 jaar oud, wil nog zeker drie jaar koersen, vertelt hij in gesprek met Bureau Sport. “Als ik mijn niveau vast blijf houden, blijf ik gewoon doorgaan”, zegt Gesink.

Het huidige contract van Gesink bij Jumbo-Visma loopt eind 2021 af. “En dan wil ik nog twee jaar bijtekenen”, legt hij uit. Of hij daarna nog doorgaat, weet hij nog niet. “Dat zullen we wel zien, maar als ik mijn niveau vast blijf houden, blijf ik gewoon doorgaan.”

Vorm uit Vuelta 2019 meenemen

Gesink bereidt zich momenteel in Tignes voor op de Tour de France, waar hij ter ondersteuning van kopmannen Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk zal rijden. “We hebben heel wat power in huis en drie jongens die hebben laten zien dat ze het podium kunnen rijden, dus ik heb er ontzettend veel zin in”, geeft Gesink aan.

“Ik heb vorig jaar met Roglic meegemaakt dat het in de Vuelta lukte en daar heb ik mijn steentje bij mogen dragen. Ik hoop dat ik net zo goed ben als daar”, aldus de Varssevelder, die weet dat Roglic een streepje voor heeft na vorig jaar. “De Tour zal zelf al laten zien wie de sterkste van de drie is.”

‘Gele trui in Parijs zou kroon op carrière betekenen’

Gesink heeft zich ondertussen geschikt in zijn rol als helper, nadat hij jarenlang zelf voor een goed klassement ging in grote rondes. “Ik wilde eigenlijk af en toe een rit winnen, omdat ik mijn plek in het klassement wel weet”, zegt hij.

“Maar nu zijn die andere mannen een stuk beter dan ik. Ik dacht dat het wat relaxter zou zijn, maar nu je met die mannen wel voor een algemeen klassement rijdt, is het weer volle bak. Dat is ook mooi. Als het zou lukken om die gele trui naar Parijs te brengen, dat zou ook voor mij een kroon op de carrière kunnen betekenen.”

Na de Tour staat, als alle omstandigheden het toelaten, ook nog de Vuelta a España op het programma voor de 34-jarige Gesink.