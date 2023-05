Jumbo-Visma heeft Twitteraccount terug na hack

Jumbo-Visma kan weer gebruikmaken van haar eigen account op Twitter. Het Nederlandse WorldTeam kon een kleine week geen gebruikmaken van @JumboVismaRoad vanwege een hack.

Win een originele Cervélo teamfiets van Team Jumbo-Visma met Heineken 0.0 Lees ook:

De hacker die het account had overgenomen, deed daarna meteen enkele posts over crypto. Redelijk snel werd de hack opgemerkt, maar het duurde alsnog een aantal dagen voor het account weer volledig in handen was van Jumbo-Visma zelf. In die periode maakte het team gebruik van het Twitteraccount van de eigen opleidingsploeg.

Het team van de andere kopmannen Wout van Aert en Jonas Vingegaard heeft op Twitter meer dan 275.000 volgers. Dit kan niet toppen aan hun account op Instagram. Daar hebben ze maar liefst 569.000 volgers.

Onlangs kreeg ook Primož Roglič te maken met een gehackt account op het sociale medium.