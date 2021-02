Jumbo-Visma heeft selectie op papier voor Omloop Het Nieuwsblad

Voor Jumbo-Visma begint aanstaande zaterdag pas het Europese wielerseizoen met Omloop Het Nieuwsblad. Waar in eerste instantie Mike Teunissen als kopman van start zou gaan, rijden nu meerdere coureurs in een vrije rol.

De ongelukkige Teunissen heeft bij zijn valpartij op Tenerife een spier ingescheurd in zijn bovenbeen. Die scheur is in Nederland geopereerd, maar het herstel duurt nog weken. “Al met al ben je dan acht, negen of tien weken verder”, kijkt de voorjaarsrenner van Jumbo-Visma vooruit. Zijn voorjaar lijkt dus in het water te vallen.

Jumbo-Visma kan zaterdag dus niet rekenen op Teunissen. Ook Wout van Aert is er nog niet bij. De absolute kopman voor de klassiekers zit nog altijd op Tenerife en is daar aan het trainen met het oog op latere doelen in het voorjaar. De Nederlandse WorldTour-ploeg rekent zaterdag dan ook op andere renners.

Profdebuut voor Olav Kooij

Pascal Eenkhoorn, Timo Roosen, Nathan van Hooydonck, Edoardo Affini, Olav Kooij, Paul Martens en Maarten Wynants staan wel aan de start van Omloop Het Nieuwsblad. “Ondanks dat we door het wegvallen van Mike zonder echte kopman rijden, moeten we met lef koersen”, zo laat ploegleider Arthur van Dongen weten.

De 19-jarige Kooij zal in Omloop Het Nieuwsblad zijn profdebuut maken. “Ik kijk er erg naar uit dat ik mag debuteren in de Omloop. Het is niet bepaald de kleinste koers die er is. Ik heb nog geen wedstrijd in de benen, maar wel een goede winter gedraaid. Daar haal ik vertrouwen uit”, aldus Kooij.

De laatste Omloop voor Martens en Wynants

Voor Affini en Van Hooydonck is het dan weer hun eerste wedstrijd voor Jumbo-Visma. Tot slot maken de routiniers Martens en Wynants deel uit van de selectie. Voor beiden is het hun laatste editie van de Omloop. Ze hangen later dit jaar hun fietsen aan de wilgen.

Selectie Jumbo-Visma voor Omloop Het Nieuwsblad (27 februari)

Edoardo Affini

Pascal Eenkhoorn

Nathan van Hooydonck

Olav Kooij

Paul Martens

Timo Roosen

Maarten Wynants