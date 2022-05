Jumbo-Visma heeft interesse in Thymen Arensman

Jumbo-Visma heeft met de zaakwaarnemers van Thymen Arensman gesproken over de mogelijkheid om het 22-jarige Nederlandse rondetalent na dit seizoen in te lijven. Arensman komt momenteel voor Team DSM uit, maar zijn contract loopt op het einde van dit jaar af. De renner uit de Betuwe maakt deze week zijn debuut in de Giro d’Italia, terwijl hij de afgelopen twee jaar al de Vuelta a España reed.

“Wij zijn zeker in Arensman geïnteresseerd”, bevestigt sportief manager Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. “Als je kijkt hoe hij zich ontwikkelt dan is hij voor veel ploegen een interessante renner. Zijn management heeft aangegeven dat Thymen zich eerst op de Giro d’Italia wil richten en dan pas over zijn toekomst wil nadenken. Tot die tijd wil hij daar niet te veel mee bezig zijn.”

Bij Jumbo-Visma willen ze de Nederlandse inbreng vergroten. Zo heeft de ploeg ook een riante, driejarige aanbieding bij Parijs-Roubaix-winnaar Dylan van Baarle neergelegd.

Arensman zou met het oog op de toekomst zeer interessant zijn. Hij werd tweede in 2018 in de Tour de l’Avenir achter Tadej Pogacar en geldt als een van de meest talentvolle jonge renners in het peloton. Bij Team DSM heeft hij zich de afgelopen twee seizoenen goed ontwikkeld. Dit voorjaar wist hij opnieuw een stap te zetten met een zesde plaats in een zware Tirreno-Adriatico en een derde plek in Tour of the Alps.

In de laatstgenoemde wedstrijd liet Arensman nog aan WielerFlits weten dat hij zich bij Team DSM op zijn plek voelt en dat hij het goed naar zijn zin heeft. Hij sprak daar ook over de progressie die hij dit jaar heeft gemaakt. “Bij Team DSM hebben ze een plan met mij en dat lijkt goed te werken. Het is inderdaad een mooie stap. Maar ik zette vorig jaar ook al een stap hoor, alleen viel het toen niet zo op. Nu zien de mensen het.”

In de Giro d’Italia zal Arensman als knecht voor Romain Bardet van start gaan.