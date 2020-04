Jumbo-Visma geklopt door Ajax-speler in eRace: “Hij is welkom bij onze ploeg” zaterdag 18 april 2020 om 16:59

Jumbo-Visma en Ajax streden zaterdag tegen elkaar om de overwinning in een eRace op Zwift, die door Ajax-trainer Eric ten Hag en Jumbo-Visma-directeur Merijn Zeeman was geïnitieerd. Opvallend: Jumbo-Visma ging er niet met de overwinning vandoor, Ajax-speler Carel Eiting wel.

“Als Carel een overstap naar het wielrennen wil maken, is hij bij onze ploeg van harte welkom”, lacht ploegleider Grischa Niermann hardop tegen de NOS. “Toch betekent deze uitslag niet per se dat hij de beste wielrenner van het groepje is. Het was ook eigenlijk niet de bedoeling dat er een wedstrijdelement aan vast zou zitten. Dan zou de uitslag er wel iets anders uit hebben gezien.”

“We wilden steeds een paar rondjes sprinten en dan weer bij elkaar komen. Maar de communicatie was soms lastig, dus dat lukte niet helemaal. De laatste twee rondjes gingen we wel even koersen. Eiting zat op dat moment al een stuk vooruit en dus kwam hij als eerste over de streep.”

Als het aan Niermann ligt, volgt de revanche van Jumbo-Visma snel. Dat kan volgens de Duitser op het populaire voetbalspel FIFA zijn, of wederom op de fiets. “Wij hebben op FIFA ook onze specialisten, haha. Dylan Groenewegen en Mike Teunissen kunnen dat prima”, eindigt hij. “Of we rijden nog eens tegen elkaar op de fiets. Als er dan maar wel iemand van Jumbo wint.”

De spelers van Ajax zijn sinds enkele weken in het bezit van een Wattbike, aangezien er niet op de club getraind kan worden. Trainer Ten Hag vroeg daarna om advies bij Jumbo-Visma, waarna het idee snel tot stand kwam.