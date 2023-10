woensdag 18 oktober 2023 om 15:24

Jumbo-Visma geeft oud-militair Bart Lemmen contract: “Zijn atypische carrièrepad triggert ons”

Jumbo-Visma heeft haar selectie versterkt met de 28-jarige Bart Lemmen. De Utrechter komt over van Human Powered Health, waar hij op een atypische manier terechtkwam, en tekent voor twee seizoenen.

Lemmen vertoeft pas een seizoen in de profrangen, maar toch maakte hij alvast grote indruk op de ploegleiding. “We zijn heel benieuwd hoe hij zich gaat ontwikkelen als hij kennis maakt met ons begeleidingsprogramma”, vertelt sportief verantwoordelijke Merijn Zeeman in een persbericht.

“Bart beoefent het wielrennen nog maar net als topsport. Daarvoor heeft hij een intensieve militaire opleiding gehad en combineerde hij wielrennen met een zware baan bij defensie. Dat triggert ons. Ondanks geringe training en begeleiding heeft hij interessante dingen laten zien in wedstrijden en getuigen zijn fysieke waarden van veel potentieel.”

Tijdritten en heuvelparcoursen

Lemmen is verguld met de kans die hij krijgt. “Ik kijk gigantisch uit naar dit nieuwe hoofdstuk. Het was begin dit jaar alvast een grote verandering om van officier bij de luchtmacht de overstap te maken naar fulltime profwielrenner. Ik heb de afgelopen maanden mooie stappen gemaakt in fysiek opzicht en in het wennen aan het leven als topsporter.”

Met name in tijdritten en op heuvelachtige parcoursen kan Lemmen goede referenties overleggen. Lemmen viel net naast het podium in de tijdrit van O Gran Camino én het NK. Daarnaast deed hij het goed in de lastige Ronde van Calabria en de Ronde van Slowakije, waar hij telkens goed was voor een vijfde plaats. “Het ontwikkeltraject met de ploeg zal uitwijzen waar ik het meeste van waarde kan zijn. Ik verwacht een mooie ontdekkingsreis.”