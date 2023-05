Jumbo-Visma en Roglic incasseren tijdverlies op Monte Bondone: “Hier hadden we niet op gerekend”

Primož Roglič mag de grote verliezer genoemd worden van de zestiende etappe van de Giro d’Italia met de finish op de Monte Bondone. De kopman van Jumbo-Visma verloor 25 seconden op João Almeida en Geraint Thomas en is nu derde in het klassement, op 29 tellen van de Britse rozetruidrager. “Dit is niet waar we op gerekend hadden”, concludeert ploegleider Marc Reef.

“Maar de situatie is nu eenmaal zo hier aan de finish”, aldus Reef tegen Eurosport. Hij zag vanuit de volgwagen hoe Roglič het tempo van Almeida niet kon volgen en hoe Thomas daarvan profiteerde. Aan de finish was de schade 25 seconden, inclusief nog wat bonificatieseconden. “Het verschil in het klassement is nu 29 seconden. Dat betekent dat er nog veel is om voor te spelen op de zware etappes van donderdag en vrijdag.”

Een voordeel voor Roglič was de aanwezigheid van meesterknecht Sepp Kuss, die veel kopwerk kon verrichten, tot in de slotkilometer. “Sepp deed geweldig werk”, zegt Reef. “Zonder hem was het gat een beetje groter geweest, al kon Primož ook nog wel sterke laatste kilometer rijden. Dat we de schade zo beperken met Primož en Sepp is goed.”

Koen Bouwman moest al vroeg op de ruim 20 kilometer lange slotklim afhaken in de favorietengroep. “Het was een lastige rit. We zaten niet mee in de vlucht van de dag, dus daarom reden we op kop in de achtervolging”, zei hij tegen Eurosport. “We reden als ploeg sterk. Primož voelde zich wel goed, maar het was niet ons plan om alles uit elkaar te rijden. Al reed Rohan Dennis wel erg sterke beurt op kop. Ik denk dat tot zaterdag alles nog open zal liggen in het klassement.”