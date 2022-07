Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers moeten gaan praten – WIELERFLITS UPDATE #13

Video

In etappe elf van de Tour de France staat de eerste van twee bergritten door de Alpen op het programma. Geletruidrager Tadej Pogacar is dé te kloppen man. Hoe moeten zijn uitdagers van Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers dat aanpakken? Wellicht door samen te werken, bespreken verslaggevers Nico Dick en Raymond Kerckhoffs in de WielerFlits Update.

In deze aflevering ook aandacht voor de protestactie die de Tour tot stilstand dwong, de invloed van de hitte en een vooruitblik op de rit van vandaag.

Beluister de podcast hier:



De WielerFlits Update is ook te beluisteren als podcast

iTunes

Spotify

RSS-feed