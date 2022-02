Jumbo-Visma Development begint het seizoen in Kroatië

Jumbo-Visma heeft het voorlopige wedstrijdprogramma van de opleidingsploeg rond tot en met het NK wielrennen. De Nederlandse ploeg zoekt de bekendere, zware koersen in het U23- en continental-circuit op. Ze trappen net als de laatste twee jaren af in Kroatië, waar de Trofej Umag de eerste koers van het seizoen is.

In het eerste half jaar staan er vijf buitenlandse rittenkoersen op de kalender van Jumbo-Visma U23. Naast de Trofej Umag, rijdt het Development-team een aantal dagen later ook de Trofej Poreč. De reeks in Kroatië sluit de ploeg af met de meerdaagse Istrian Spring Trophy. Het bleek in de eerste twee seizoenen van de opleidingsformatie vruchtbare grond. Olav Kooij won in 2020 beide eendagskoersen en Finn Fisher-Black hield vorig jaar Filippo Zana, Savva Novikov en Jan Maas achter zich als eindwinnaar van de Istarsko Proljeće, zoals de Kroatische rittenkoers in de moedertaal heet. De selectie voor dit jaar is nog niet bekend.

Niet veel in Nederland

Een ander deel van de ploeg zal in Nederland beginnen aan het wielerjaar 2022. Opvallend: de Bloeizone Elfsteden Fryslân (een nieuwe UCI 1.2-koers) is op zondag 6 maart de enige Nederlandse koers die de opleidingsploeg afwerkt tot aan het NK op de VAM-berg medio juni. Wel komen er mogelijk beloften uit voor het mixteam van Jumbo-Visma – het zo genoemde Jong Jumbo-Visma – in wedstrijden als de Ronde van Drenthe, de Volta Limburg Classic en de Veenendaal Classic. Selecties voor die wedstrijden zijn nog te voorbarig.

Daarnaast geeft Jumbo-Visma de voorkeur aan wedstrijden waarin de beloften met het WorldTeam meekunnen, boven de zwaardere U23-rittenkoersen. Zo zullen ze opnieuw niet deelnemen aan de Giro d’Italia U23, de belangrijkste rittenkoers voor merkenteams bij de beloften. Wel reizen ze af naar koersen als Le Triptyque des Monts et Chateaux, Tour de Bretagne en de Alpes Isère Tour. Ook de U23-uitgaves van Luik-Bastenaken-Luik, Eschborn-Frankfurt en Parijs-Roubaix staan op de kalender, net als een zwaar Italiaans tweeluik in april.

Programma Jumbo-Visma Development voor 2022 (maart)

02-03-2022: Trofej Umag (1.2)

06-03-2022: Bloeizone Elfsteden Fryslân (1.2)

06-03-2022: Trofej Poreč (1.2)

10-03-2022 > 13-03-2022: Istrian Spring trophy (2.2)

18-03-2022: Youngster Coast Challenge (1.2U)

31-03-2022 > 03-04-2022: Le Triptyque des Monts et Chateaux (2.2U)